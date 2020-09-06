Администрация Трампа и штаб Байдена спорят о перспективах экономики США

06.09.2020, 21:15, Новости дня

емь недель до президентских выборов в США администрация Дональда Трампа и штаб кандидата в президенты от демократов Джо Байдена спорят о состоянии американской экономики.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что снижение безработицы до 8,4 процента в августе и появление 1,4 миллиона новых рабочих мест свидетельствуют о восстановлении экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

«У нас будет феноменальный ВВП в третьем квартале», – заявил Мнучин, выступая в воскресенье на канале Fox News.

При этом он признал, что американской экономике нужно еще, по меньшей мере, 7,5 миллионов новых рабочих мест, чтобы вернуться к мартовской ситуации, когда уровень безработицы находился на рекордно низкой за 50 лет отметке – 3,5 процента.

Миллионы людей остаются без работы, в то время как работодатели постоянно сокращают количество рабочих мест. Более 50 миллионов человек с начала этого года хотя бы один раз получали пособие по безработице.

«Американская экономика восстанавливается», – заявил Мнучин, отметив, что президент Трамп «собирается ее вернуть».

«Экономика продолжит восстановление, и мы не уйдем, пока все не вернутся к работе», – сказал он.

Сенатор Камала Харрис, которую Байден выбрал в качестве кандидата в вице-президенты, назвала Трампа «неудачником и некомпетентным человеком» в управлении экономикой во время пандемии.

Она заявила телеканалу CNN, что Трамп оценивает состояние экономики, «основываясь на том, как идут дела у богачей».

«Каждая пятая мать говорит, что ее дети в возрасте до 12 лет голодают», – сказала она.

Мнучин сообщил, что контролируемый республиканцами Сенат в ближайшие дни попытается одобрить экономичный пакет адресной помощи в связи с коронавирусом в дополнение к помощи объемом 3 триллиона долларов, санкционированной Конгрессом и Трампом ранее в этом году.

Республиканские и демократические законодатели не смогли договориться о более широком новом пакете помощи. Разногласия, в частности, касались размеров дополнительных пособий по безработице и продолжительности их выплат.

До конца июля федеральное правительство выплачивало безработным по 600 долларов в неделю в дополнение к менее щедрым пособиям от штатов. Трамп подписал указ, призывающий штаты продолжить выплаты – уже в размере 400 долларов в неделю, но власти штатов не спешили выплачивать сокращенные пособия, а некоторые штаты не согласились делать это вообще.