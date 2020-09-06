В ОБСЕ опровергли слова Пушилина о том, что ВСУ обустраивали новые траншеи возле Шумов

06.09.2020, 20:45, Новости дня

Вопреки утверждениям главаря “ДНР” Дениса Пушилина, украинские военнослужащие не обустраивали траншеи вблизи поселка Шумы Донецкой области после объявления перемирия. Это следует из отчета специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 5 сентября.

Представители миссии проанализировали данные воздушного наблюдения.

“За период с 21 декабря 2019 года по 2 сентября 2020 года в районе населенного пункта Шумы (подконтрольный правительству, 41 км к северу от Донецка) выявлено 25-метровое продление траншеи на существующих позициях Вооруженных сил Украины (видно на снимках еще до 5 июля 2020 года). Начиная с 5 июля изменения в данном районе зафиксированы не были”, – заявили наблюдатели.

5 сентября Пушилин потребовал, чтобы с 8.00 7 сентября ВСУ освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены “незаконно”. По словам боевика, террористы собираются обстрелять эти позиции.

Украина потребовала созвать экстренное заседание трехсторонней контактной группы в связи с угрозами боевиков начать обстрел.

22 июля трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполнялся с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носили системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября стало известно о ранении украинского военнослужащего в результате прицельного обстрела в районе Красногоровки Донецкой области.