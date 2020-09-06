В Николаеве нашли тела двух погибших мужчин – полиция

06.09.2020, 20:45, Новости дня

В Николаеве в микрорайоне Варваровка обнаружили тела двух погибших мужчин. Об этом 6 сентября проинформировала полиция Николаевской области.

“Известно, что 58-летнего николаевца нашли мертвым на берегу реки граждане, а труп в его доме обнаружили уже полицейские. Вторым пострадавшим был 59-летний знакомый хозяина. По словам соседей, оба мужчины вели антисоциальный образ жизни”, – говорится в сообщении.

По данным полиции, у обоих умерших эксперты обнаружили травмы головы и другие телесные повреждения.

“Причины смерти потерпевших установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас оперативники работают над выяснением обстоятельств гибели мужчин и розыском лиц, причастных к убийствам”, – отметили правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.