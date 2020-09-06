 

В Луганской области боевики застрелили украинского военнослужащего – штаб ООС

06.09.2020, 20:45, Новости дня

6 сентября в Луганской области в результате обстрела боевиков погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“Вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки в Луганской области. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что в ответ на обстрел боевиков ВСУ “применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор”.

“Потери противника уточняются”, – отметили в пресс-центре.

Сьогодні, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації вдруге порушили повний і всеосяжний режим припинення вогню….

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 6. September 2020

Ранее в штабе ООС рассказывали о ранении одного военнослужащего в результате обстрела и двух – при взрыве неизвестного устройства. Также сегодня стало известно о гибели двух военнослужащих на минном поле при эвакуации с места пожара.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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