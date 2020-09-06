 

“Признаков жизни нет”. Спасатели в Бейруте прекратили поиски на руинах, где приборы фиксировали сердцебиение

06.09.2020, 20:45, Новости дня

Вечером 5 сентября спасатели прекратили разбирать завалы дома в Бейруте, где рассчитывали найти человека, чудом выжившего после взрыва в порту, который произошел 4 августа. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил на брифинге руководитель добровольческой спасательной группы Topos Chile Франсиско Лерманда, “технически говоря, признаков жизни нет”.

Он добавил, что 50 участников поисков сумели прочесать 95% здания. Теперь усилия будут сосредоточены на расчистке руин и поиске останков.

2 сентября собака подала чилийской спасательной команде сигнал о том, что под развалинами дома в бейрутском районе Мар-Михаэль находится живой человек. Чувствительные сканеры подтвердили наличие сердцебиения. Чилийцы и местные добровольцы начали разбор завалов, но 4 сентября сигнал из-под руин ослаб.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Жертвами стали 220 человек. Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами. По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута.

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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