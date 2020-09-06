Протестующие столкнулись с силовиками в Минске (видео)

06.09.2020, 20:43, Разное

В Сети появляются фото и видео с новых акций протеста в Белоруссии. Точное количество митингующих пока не сообщается. На опубликованных кадрах видно, как силовики ограждают некоторые территории.

Например, на Октябрьской площади правоохранители выставили ограждения из колючей проволоки. У Дворца Независимости, по данным СМИ, находятся 10 бронетранспортеров.

Также ОМОН перекрыл проспект Независимости. Через некоторое время протестующие встретились с силовикам. Никто не вступает в драку, акция проходит мирно. Этому свидетельствует видео, появившееся у телеграм-канала “Говорит Москва”.

Люди протестуют не только в Минске, но и в остальных районах страны. Правда, в некоторых городах без задержаний не обходится. Например, в Бресте, как сообщает телеграм-канала NEXTA Live, силовики скрутили нескольких протестующих. Подробностей произошедшего пока нет.