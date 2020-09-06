Мнение: Андре Жид о стахановцах, хлыст в Белом доме и экономия красных директоров

06.09.2020, 20:40, Разное

1. В комментариях привели выдержки из рассказа французского писателя, лауреата Нобелевской премии Андре Жида о его путешествии в Советский Союз в 1936 году. Он пишет, в частности, о стахановском движении:

https://olegmakarenko.ru/1943133.html?thread=763125341#t763125341

Андре Жид писал о Советском Союзе: «Я всем сердцем с вами», но после поездки в его книге мы читаем уже совершенно иное: «…Возвращаюсь к москвичам. Иностранца поражает их полная невозмутимость. Сказать „лень“ — это было бы, конечно, слишком… „Стахановское движение“ было замечательным изобретением, чтобы встряхнуть народ от спячки. В стране, где рабочие привыкли работать, „стахановское движение“ было бы не нужным. Но здесь, оставленные без присмотра, они тотчас же расслабляются. И кажется чудом, что, несмотря на это, дело идет. Чего это стоит руководителям, никто не знает. Чтобы представить себе масштабы этих усилий, надо иметь в виду врожденную малую „производительность“ русского человека.

На одном из заводов, который прекрасно работает, мне представляют стахановца, громадный портрет которого висит на стене. Ему удалось, говорят мне, выполнить за пять часов работу, на которую требуется восемь дней (а может быть, наоборот; за восемь часов — пятидневную норму, я уже теперь не помню). Осмеливаюсь спросить, не означает ли это, что на пятичасовую работу сначала планировалось восемь дней. Но вопрос мой был встречен сдержанно, предпочли на него не отвечать.

Тогда я рассказал о том, как группа французских шахтеров, путешествующая по СССР, по-товарищески заменила на одной из шахт бригаду советских шахтеров и без напряжения, не подозревая даже об этом, выполнила стахановскую норму.

Конечно, «врождённую малую „производительность“ русского человека» месье Жид недальновидно спутал с тем приобретённым отношением к труду, которое неизбежно формируется при казённом социализме, где нет ни адекватной награды за хорошую работу (в виде достойной оплаты), ни адекватного наказания за плохую (в виде увольнения).

В девяностые годы во многие фирмы набирали исключительно молодёжь. На первый взгляд, это было глупо: опытный сотрудник очевидно лучше неопытного. Проблема была в том, что после 10-20 лет работы на советских предприятиях значительная часть сотрудников приобретала привычку расслабляться на работе, беспрерывно гонять чаи, имитировать бурную деятельность и, конечно, воровать всё, что не приколочено намертво гвоздями. Рисковать, выясняя, кто и опытных сотрудников сумел перестроиться после 1992 года, а кто не сумел или не захотел, у предпринимателей той эпохи возможности не было.

Сейчас, к счастью, эта проблема ушла в прошлое. Ограничения по возрасту в большинстве фирм остались только там, где предъявляются повышенные требования к внешности или физической подготовке. Спасибо капитализму, мы снова научились работать на совесть: не хуже французов или итальянцев, во всяком случае.

2. Узнаю США. Вот так себя вёл глава департамента по протоколу Белого дома:

https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2020/09/a_13231094.shtml

Как сообщает The Washington Post, в администрации президента США было открыто внутреннее расследование в связи с жалобами сотрудников департамента дипломатического протокола на своего теперь уже бывшего руководителя Шона Лоулера. В мае комиссия отчиталась, что Лоулер допускал «насилие на рабочем месте», а его преемница Кэм Хендерсон и ее заместительница Мэри-Кейт Фишер умолчали об этом, что названо в отчете «нарушением политики департамента».

Как следует из документа, в период, когда отдел дипломатического протокола возглавлял Шон Лоулер, он позволял себе кричать, сыпать проклятиями на сотрудников и злоупотреблять алкоголем на рабочем месте. А также запугивать подчиненных и издеваться над ними.

«Господин Лоулер обладал взрывным характером и регулярно бросался бумагами и мусорными корзинами, — описывается в протоколе его поведение в период работы в качестве руководителя отдела с 2017 по 2019 год. — Несколько сотрудников рассказали, что он мог хлестать кнутом в офисе, и это, учитывая его общую манеру поведения и руководства, заставляло их бояться, что он нанесет им увечья».

При этом в рапорте, который ранее оказался в распоряжении Politico, отмечается, что некоторые из историй описаны «в общих словах», поскольку жаловавшиеся сотрудники высказывали опасения того, что им могут отомстить.

В документе раскрыто, помимо прочего, происхождение хлыста, с которым глава департамента дипломатического протокола расхаживал по офису. Как рассказали проверяющему органу Белого дома Кэм Хендерсон и Мэри-Кейт Фишер, его преподнесла Лоулеру делегация из Казахстана.

«От сотрудника госпоже Хендерсон поступила устная жалоба на хлыст, на что она отреагировала изъятием его, поместив в свой кабинет и проинформировав господина Лоулера, что он больше не должен носить его при себе ни при каких обстоятельствах», — говорится в рапорте.

Бывшие сотрудники отдела решились рассказать изданию, что происходило в офисе, только на условиях анонимности — тоже из страха перед местью со стороны экс-руководителя. Они рассказали, что Шон Лоулер допускал в офисе унизительные, гомофобные или шовинистские высказывания в адрес своих подчиненных и зарубежных дипломатов.

3. Читатели делятся историями о методах управления красных директоров:

https://olegmakarenko.ru/1944221.html?thread=763280541#t763280541

Отец работал военпредом и много мне рассказывал про “советских директоров”.

А. Завод покупает новое оборудование. Под это дело нужно строить отдельный цех. Заказывают проект, делают нормальный цех с подъездными путями, портальным краном – сумма 30 тысяч долларов. Директор устраивает разнос – что так дорого, надо экономить. Убирают кран, опускают потолок – 20 тысяч долларов. Директор устраивает разнос – что так дорого, надо дешевле. Убирают всё, укладываются в 10 тысяч долларов. Проект согласовывают и строят. Директор получает премию за экономию. Привозят оборудование, оно в цех не влезает. Меняют проект, поднимают крышу, нанимают вертолёт для монтажа – в сумме выходит 30 тысяч долларов за недоцех.

Б. Царский завод, расположен на склоне. Технологическая цепочка выстроена так, что всё перемещается “самотёком” сверху вниз. Директор проталкивает проект реконструкции завода. После реконструкции получается так, что всё, наоборот, надо поднимать снизу вверх.

В. Обувная фабрика покупает линию для производства ботинок. Линия стоит 20 тысяч долларов. Директор требует сэкономить и купить линию вдвое дешевле. Представители иностранной фирмы жмут плечами, говорят, ну как хотите, давайте за 10 тысяч долларов. Подмахивают договор, директор получает премию за экономию. Монтируют линию. Она выпускает только левые ботинки. Наши интересуются, почему? Иностранцы показывают договор, мол вы сами заказали только половину оборудования – мы всё сделали по договору. Наши спрашивают, можно ли докупить вторую половину линии? Иностранцы говорят – нельзя! Покупайте полную линию за 20 тысяч долларов.

4. Был военный полигон с узкоколейной железнодорожной линией. Работал круглогодично. Потом начальство решило сэкономить, сдали рельсы и подвижной состав в металлолом, получили премию. А уже потом оказалось, что на колёсном транспорте на полигон весной и осенью просто не проехать, дорог нет.