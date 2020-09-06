 

«Любые шутки оскорбительны» – в США прогрессивные студенты основали движение за запрет юмора

06.09.2020, 20:11, Разное

В США ряд прогрессивных студенческих движений выступили с общенациональной инициативой о запрете юмора.

По мнению молодых активистов, любые шутки оскорбительны, поскольку юмор, как таковой, был придуман в эпоху рабовладения для систематического высмеивания меньшинств.

– Мы регулярно проводим кампании, в результате которых кто-то приносит извинения за расистские, мизогинистские, гомофобные или неуместные шутки. Пришло время посмотреть на проблему под другим углом и задать вопрос: а бывают ли другие шутки? Я точно могу сказать: любые шутки оскорбительны, – говорит одна из основательниц движения Лия Джексон.

Студенты провели собственное исследование и выяснили, что юмор – это один из наиболее распространённых инструментов ненависти. За каждой шуткой, даже если она выглядит невинной, скрываются «миллионы плачущих людей из числа меньшинств, которых она оскорбила».

Несмотря на то, что движение ещё не получило общенациональной поддержки, активистам уже удалось добиться полного запрета на стендап-выступления в ряде университетов, а также исключить из ряда газет юмористические колонки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Ученые: Грудное молоко может стать основой лекарства против коронавируса

26.07 / В курортном городке Турции на женщину набросилась стая собак

01.09 / Как изменится жизнь россиян с 1 сентября: Подробности

18.08 / Эндокринолог рассказала о вреде яблок для организма

16.07 / Любовь Толкалина объявила о расставании с британским композитором Саймоном Бассом

25.08 / В Омске продавцы магазина заставили подростка надеть на голову пакет

17.07 / Светлана Лобода продемонстрировала подписчикам свою коллекцию летней обуви

18.08 / У девушки уже шесть лет таинственно болит голова

26.08 / Семья десять лет скрывает тяжелобольную актрису Маргариту Терехову

06.07 / Астрономы обнаружили неподалеку от Солнца пригодные для жизни планеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска