«Любые шутки оскорбительны» – в США прогрессивные студенты основали движение за запрет юмора

06.09.2020, 20:11, Разное

В США ряд прогрессивных студенческих движений выступили с общенациональной инициативой о запрете юмора.

По мнению молодых активистов, любые шутки оскорбительны, поскольку юмор, как таковой, был придуман в эпоху рабовладения для систематического высмеивания меньшинств.

– Мы регулярно проводим кампании, в результате которых кто-то приносит извинения за расистские, мизогинистские, гомофобные или неуместные шутки. Пришло время посмотреть на проблему под другим углом и задать вопрос: а бывают ли другие шутки? Я точно могу сказать: любые шутки оскорбительны, – говорит одна из основательниц движения Лия Джексон.

Студенты провели собственное исследование и выяснили, что юмор – это один из наиболее распространённых инструментов ненависти. За каждой шуткой, даже если она выглядит невинной, скрываются «миллионы плачущих людей из числа меньшинств, которых она оскорбила».

Несмотря на то, что движение ещё не получило общенациональной поддержки, активистам уже удалось добиться полного запрета на стендап-выступления в ряде университетов, а также исключить из ряда газет юмористические колонки.