 

Глава Ростовской области связал природные пожары с проблемой электросетей

06.09.2020, 20:08, Новости дня

Причиной двух крупных ландшафтных пожаров, возникших в регионе на уходящей неделе, мог стать перехлест электропроводов, выразил мнение губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Отмечается, что на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС он сообщил, что в двух из четырех пожаров виноват перехлест проводов.

«Понимаем, что ветер, но надо содержать их в порядке. Это следствие плохого содержания электросетей», – передает «Интерфакс» его слова.

Ранее сообщалось, что в Тарасовском районе Ростовской области погасили крупный лесной пожар, возгорание охватывало более 1,5 тыс. гектаров.

Напомним также о лесных пожарах в Краснодарском крае, в том числе о возгорании в заповеднике «Утриш».

Между поселками Большой и Малый Утриш горел лес, площадь возгорания составила три гектара. Для его ликвидации привлекли авиацию и катера. И. о. мэра Анапы Василий Швец ввел режим ЧС в границах Супсехского сельского округа.



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