Глава Ростовской области связал природные пожары с проблемой электросетей
06.09.2020, 20:08, Новости дня
Причиной двух крупных ландшафтных пожаров, возникших в регионе на уходящей неделе, мог стать перехлест электропроводов, выразил мнение губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Отмечается, что на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС он сообщил, что в двух из четырех пожаров виноват перехлест проводов.
«Понимаем, что ветер, но надо содержать их в порядке. Это следствие плохого содержания электросетей», – передает «Интерфакс» его слова.
Ранее сообщалось, что в Тарасовском районе Ростовской области погасили крупный лесной пожар, возгорание охватывало более 1,5 тыс. гектаров.
Напомним также о лесных пожарах в Краснодарском крае, в том числе о возгорании в заповеднике «Утриш».
Между поселками Большой и Малый Утриш горел лес, площадь возгорания составила три гектара. Для его ликвидации привлекли авиацию и катера. И. о. мэра Анапы Василий Швец ввел режим ЧС в границах Супсехского сельского округа.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет