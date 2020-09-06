Глава Евросовета призвал к проведению конференции по Средиземноморью

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06.09.2020, 20:08, Новости дня

Глава Евросовета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом призвал к проведению многосторонней конференции по урегулированию ситуации в Восточном Средиземноморье.

«Председатель Евросовета поговорил с президентом Эрдоганом в связи с растущей напряженностью в Восточном Средиземноморье. Глава Евросовета также призвал к проведению многосторонней конференции по Восточному Средиземноморью с целью поиска мирных и согласованных решений», – передает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

По словам дипломата, Мишель «подчеркнул важность деэскалации конфликта и призвал Турцию воздержаться от действий, которые подпитывают напряженность» в регионе.

«Он отметил, что ЕС полностью солидарен с Грецией и Кипром. Он добавил, что ЕС желает иметь конструктивные отношения с Турцией», – добавил он.

Турция и Греция договорились начать переговоры в рамках НАТО по урегулированию ситуации в Средиземном море.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена взять то, что ей, на взгляд руководства страны, полагается в Средиземном, Эгейском и Черном морях. 

После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз намерен ускорить разработку санкций в отношении Турции за ее нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.



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