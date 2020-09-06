 

В Бирмингеме разыскивают преступника, убившего человека и ранившего семь других

06.09.2020, 19:55, Новости дня

Британская полиция разыскивает человека в связи с резней в Бирмингеме, которая произошла в ночь на воскресенье и продолжалась около двух часов. В результате один человек погиб, семь других получили ранения, причем двое из них находятся в критическом состоянии.

Нападения с ножом произошли в четырех местах города, начавшись в половине первого ночи по местному времени, сообщила полиция.

«Мы считаем, что все четыре инцидента – это взаимосвязанная серия, – заявил начальник полиции графства Уэст-Мидлендс Стив Грэм. – Мы разыскиваем одного подозреваемого, и ведем опросы, чтобы идентифицировать и затем отследить его».

По его словам, нет никаких оснований считать, что нападения были направлены против определенной группы населения или связаны с деятельностью банд.

«На данном этапе у нас нет конкретного мотива. Судя по всему, это были случайные нападения в плане выбора объектов для атак», – сказал он.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что у него нет информации, указывающей на то, что инциденты связаны с терроризмом. При этом он призвал общественность сохранять бдительность.

Полиция сообщила, что первое нападение произошло на улице Конститьюшн-Хилл, после чего подозреваемый двинулся на юг, прошел через улицы Ливри-стрит, Ирвинг-стрит и Херст-стрит.

Последней точкой стал район, известный под названием Гей-Виллидж, где люди ужинали за столиками на открытом воздухе.

Очевидец, с которым беседовал корреспондент агентства Reuters, сообщил, что видел нож у водостока недалеко от места второго нападения.

По словам Стива Грэма, пока «рано утверждать», что нож связан с инцидентом.



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