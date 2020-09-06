“Ой, что-то будет”: Анфиса Чехова взбудоражила поклонников пикантным фото

06.09.2020, 19:53, Разное

Популярная телеведущая Анфиса Чехова разместила на своей странице в Instagram свежую публикацию, в которой предстала перед подписчиками в весьма пикантном наряде. Пост знаменитости вызвал массу восторженных отзывов от поклонников.

Публикация включила в себя сразу несколько фотографий и три коротких видеоролика. На размещенных фотоснимках Анфиса Чехова позирует в очень пикантном наряде: покрой длинного синего платья с заниженными бретелями и глубоким декольте открывает взору зрителя пышные плечи и бюст красотки, а высокий разрез в нижней части наряда дал возможность слегка выставить вперёд соблазнительное бедро. Снимки сделаны в гримерке рядом с зеркалом и столиком с набором всевозможных аксессуаров макияжа. Такой интерьер дает основание предполагать, что ведущая явно готовится к какому-то серьезному телепроекту с собственным участием в нем в качестве главной персоны. Видеоролики же демонстрируют процесс степенного дефилирования Чеховой по некоей студии, причем именно на видео визуально заметно, что под платьем у красавицы надет корсет – её талия выглядит явно зауженной. “Ой, что-то будет… скоро”, – такой интригующей тирадой сопроводила коллаж телезвезда.

Стоит отметить, что среди фолловеров ведущей нашлись те, кого её романтичный образ не особо впечатлил. Напротив, представители этой группы посетителей микроблога посчитали необходимым напомнить Чеховой о её уже не юном возрасте, а также заявить о неуместности использования такого пикантного наряда для её пышных форм. Впрочем, абсолютное большинство поклонников рассыпались в комплиментах своей любимице, отметив её выразительную красоту и одобрив вкус при выборе одеяния.