 

“Моя жизнь – мои правила”: Дана Борисова ответила критикующим её внешность хейтерам

06.09.2020, 19:53, Разное

Популярная ведущая Дана Борисова в интервью одному из отечественных изданий высказалась в адрес хейтеров, подвергающих её внешность критике в соцсетях. По мнению знаменитости, возможность демонстрации собственной внешности является её личной прерогативой.
Поводом для комментария телезвезды стала реакция части подписчиков на выложенную ей недавно в Instagram публикацию. В ней, в частности, Борисова показала несколько снятых в компании своих коллег фотоснимков, на которых предстала в ультракоротком мини, открывающем на обозрение почти целиком её ноги почти до ягодиц. Несколько фолловеров поставили под сомнение красоту этой части тела ведущей, а один из них даже назвал её ноги “рыхлыми и жирными”. Комментируя такие замечания, Дана Борисова отметила, что визуальная отечность была вызвана процедурами, которые она недавно проходила в Питере, и является явлением временным. “Я знаю, что не идеальна. Простите, но я тоже обычный человек, рожавшая женщина, у которой тоже могут быть физиологические изменения”, – добавила знаменитость. К слову, красавица заявила, что критические замечания подписчиков по поводу образа или физических недостатков она воспринимает спокойно и с юмором.

Также Дана Борисова акцентировала внимание на том, что имеет полное право выбирать для себя наряды исключительно по собственному вкусу. “Захотелось мне надеть короткие шорты, я это сделала, почему мне нужно теперь за это отчитываться. Моя жизнь – мои правила”, – резюмировала ведущая. Об этом пишет “Вечерняя Москва”.



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