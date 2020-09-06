Медики назвали преимущества потребления коллагена для профилактики заболеваний сердца

06.09.2020, 19:53, Разное

Медики перечислили главные преимущества потребления коллагена для профилактики различных заболеваний сердца. Структурный белок, содержащийся во многих системах человеческого организма, может предотвратить развитие атеросклероза и других проблем.

Коллаген необходим для поддержки сердечно-сосудистой системы. Как отметил один из самых влиятельных химиков прошлого века Линус Полинг, дефицит данного белка ведет к возникновению заболеваний сердца и сосудов, однако благодаря адекватным дозам витамина С, способствующего выработке структурного вещества, нехватку коллагена можно быстро восполнить.

По словам медицинских специалистов, очень важно поддерживать здоровый уровень коллагена для того, чтобы избежать возникающей в результате высокого кровяного давления сердечной недостаточности. Из-за избыточного количества белка в организме также могут возникать сердечные заболевания, поскольку чрезмерный уровень коллагена ведет к формированию вокруг сосудов цементной сетки, затрудняющей кровообращение.

Если в оболочке сосудов не хватает коллагена, то это способно спровоцировать такие опасные осложнения, как кровоизлияние в органы, аневризм, геморрой, инсульт или инфаркт. С возрастом необходимо уделять большее внимание пищевому рациону, что позволит поддерживать нормальную выработку коллагена. Эксперты рекомендуют больше употреблять продукты, богатые белком, включая яйца, бобы, курицу, говядину, рыбу, морепродукты, капусту, сою, цитрусовые, листовую зелень и морковь.