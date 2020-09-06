Мнение: Имидж ЖДД

06.09.2020, 19:40, Разное

Обсуждали ЖДД и многие написали в письмах, что не понимают, как именно брать пример с привлекательных женщин.

А многие честно написали, что сами считают себя привлекательными.

Вот вчерашняя автор, например, считает себя очень привлекательной.

Даже если ей после публикации напишут интересные мужчины, с такой короной у нее ничего не получится.

Почему это корона, понятно?

Если вы привлекательны, вы должны привлекать.

Если никого хорошего вы не привлекаете, значит вы непривлекательны.



Значит привлекательность мерещится вашей короне.

Многие считают, что надо держаться за такую корону и верить в мнимую привлекательность, чтобы иметь мотивацию – знакомиться, но все наоборот – корону надо снять.

И будут удачные знакомства.

Все почти ЖДД как вчерашняя автор считают, что они привлекают многих мужчин, просто не тех.

ЗВ приходит на помощь и колпачки на мужчинах.

Не-те мужчины делятся на тех, у кого “убит имидж” и тех, у кого “есть девушка”.

Поговорите с любой ЖДД, вам каждая скажет, что к ней нередко “пристают”, но не те, а те, кто ей нравится, “не свободен”. Мир вокруг ЖДД всегда состоит из хороших женатых мужчин и мужчин негодных. Хороших щенками разбирают и держат на цепи.

Поэтому пока эту корону не снимешь, дело не двинется.

Пока вы спрашиваете “а чему именно я должна учиться?” продолжается демагогия.

Всему надо учиться. Вы не умеете ничего, ни в имидже, ни в любви.

Но попробуйте сначала добиться у своей короны согласия – учиться у других.

Не у каких-то уникальных звезд учиться, а у всех, чья личная жизнь лучше, то есть у большинства.

И вы почувствуете, насколько сильно вас начинает бомбить.

Бомбить корону вашу будет так, что земля вокруг вас будет дрожать.

И это станет началом изменений.

Вот возьмем как пример вчерашнюю автора и разберем ее проблемы.

Ее проблемы – на уровня ресурса имиджа, поскольку нет никаких романтических и сексуальных движений к ней со стороны мужчин, с которыми она общается.

До ресурса любви дело просто не доходит, затык ее на уровне имиджа, который она считает очень хорошим. Это и есть корона.

Когда проблемы – на уровне ресурса любви, а с имиджем все в порядке, отношения легко начинаются, именно романтические и сексуальные отношения, но быстро заканчиваются.

Это общее правило.

Свои проблемы с имиджем автор четко охарактеризовала, когда описывала соперницу. В начале письма из хитрости написала, что она обычная, а когда стала описывать соперницу, ее прорвало на откровения.

Корону всегда видно, когда вы говорите о других.

Вот вам тестовое задание: возьмите любую соперницу, соперника, то есть того, кто нравится тому, кто нравится вам, и охарактеризуйте ее-его имидж честно.

Вы сразу увидите свою корону в имидже. И размер ее и тип, и какая под ней проблема.

Если кто-то согласится попробовать в комментариях (но только честно), будет интересный эксперимент.

Вот диагноз вчерашней автора, смотрите:

“Когда-то моя ищейка раздобыла фотографию его девушки: она была с обритой налысо головой откровенно некрасивым лицом – как я тогда плакала со всеми моими нарядами, ухоженностью и способностью поддерживать разговоры по алгебраической квантовой теории поля (а та девушка была архитектор и математику знала в пределах сложения)”.

Автор считает, что у нее хорошая прическа, правильные черты лица, стильные наряды, ухоженность и способность поддерживать умные разговоры.

Все это корона, которую бомбит при взгляде не соперницу.

И все перечисленное надо читать наоборот. Именно потому, что корону на этих местах так бомбит.

Успешный соперник – готовый учитель, вам есть чему поучиться у него, у нее.

Вы можете и не учиться, если вам слишком больно и обидно. Но считать успешного соперника ниже себя – это очень большая корона.

Давайте посмотрим на проблемы в имидже автора, тем более она нам любезно предоставила фотографии, в письме по ссылке.

Фактура у автора нормальная, хотя и не такая хорошая как ей кажется, есть над чем работать, учитывая ее молодой возраст.

Но имидж – это не только фактура или даже совсем не фактура.

Фактура – это только материал, а слепить из этого материала можно разное.

У автора довольно крупный нос, который она скрывает на некоторых фото, а на всех крупных планах у нее заискивающие и испуганные улыбки.

Д-тип с такой улыбкой – приговор. Вы сразу выглядите некрасиво. Там, где она смотрит в камеру серьезно и спокойно, все нормально, но вряд ли она держится уверенно с мужчинами, которые ей нравятся. Она наивно задирает брови, а губы растягивает в блаженной улыбке. И поэтому выглядит некрасивой.

Как это связано с иллюзией под короной, что у нее правильные черты лица в отличие от “откровенно некрасивой соперницы”, понятно? Она не видит, что по чертам – не миловидна, что ее лицо далеко от кукольного, как ни подбирай ракурс, но выражения лица у нее такие, будто она девочка-Роса. Вот это слепота под короной не дает ей иметь более гармоничный образ.

Ухоженность автору тоже мерещится. Ее прическа небрежна, никакого лоска не заметно, ни в спортивной одежде, ни там, где она обнажает плечи или заматывается платком. Если девушка не замарашка, это не значит, что она ухоженная.

Если хочется выглядеть действительно ухоженной, надо работать над этим. И это даст результат. Пока она вызывает впечатление “свой парень” и если часто грузит мужчин занудными разговорами, понятно, почему им не приходит в голову мысли о романтике?

Перед вами сидит девушка, худая, без намека на женские формы или женскую грациозность, с кое-как подстриженными тусклыми волосами, без макияжа, в мужской рубашке и спортивных штанах, и долго-долго рассказывает про алгебру тоном училки.

Могут ли возникнуть сексуальные мысли? Да еще у онегина?

Понятно, что творит ее корона? Автор считает себя и нарядной, и ухоженной, и интересной, то есть не понимает, что ей нужно много работать в этом направлении. Считает, что это все у нее уже есть.

Ухоженные волосы выглядят так, что у всех почти возникает желание их потрогать. Они блестящие, густые, гладкие, в них отражаются солнечные блики. Они не висят тусклыми или жирными прядями. Ухоженная кожа – это не просто кожа без прыщей, она однородная, бархатная, красивого свежего цвета. Мало кто имеет такую кожу от природы, поэтому ухоженные девушки пользуются не только уходовой косметикой, но и корректорами, и пудрой, благодаря чему их кожа выглядит идеально. Но автор не хочет этому учиться, потому что и так считает свою внешность превосходной, а кожу “чистой”. Негрязная кожа путается с кожей чистой, а ведь второе – высокая оценка.

Она худая и считает это классным, хотя что в этом классного? Если у девушки нет талии и красивой линии плеч, не нужно подчеркивать худобу, нужно скрывать худобу или формировать красивый силуэт, тогда уж и подчеркивать. Корона мешает вам быть красивыми.

Все свои недостатки можно увидеть и скрыть или исправить, если иметь целью – научиться быть красивой. В интернете огромное количество материала, и любая привлекательная подруга с удовольствием подскажет автору, что ей можно в себе улучшить. Но автор считает, что с ее имиджем все отлично.

Хотя где же отлично, если она не нравится мужчинам?

Пока вы будете упрямо, как ослы, верить, что можно иметь привлекательный имидж, но никого не привлекать, вы не сдвинетесь с места. Вы не верите в объективную обратную связь, вам кажется, что под своей короной вы идеальны, а мир не отвечает вам.

Вы живете под колпаком, в отрыве от реальности.

Вот это простой постулат – нет результата, значит подход неверный, надо искать другой подход – в короне не очевиден. Кажется, что у тебя все отлично, а не правы другие, которые не дают тебе нужную обратную связь. В данном случае это мужчины глупы, выбирают некрасивых девушек вместо красивой автора.

Ну и светское общение тоже входит в ресурс имиджа. Уметь обаятельно общаться, вести легкие и приятные разговоры, шутить и поддерживать светскую беседу – это часть имиджа, как умение улыбаться, ходить, одеваться. Автор совершенно этого не умеет, умеет только грузить, но не видит этого, считая своим преимуществом.

В короне она считает недостатком соперницы то, что та не говорит про алгебру. Хотя это достоинство. Она не говорит на свиданиях про алгебру и поэтому у нее есть парень. А у автора нет.

Вот чем отличаются все почти ЖДД, они Училки и Выскочки. Они без ума от своего ума и поэтому так грузят. Надо ли говорить, что и ума там особого нет? Иначе не было бы стремления навязать и доказать, что умный.

МДД тоже.

Почему у них всегда такая ситуация, что переписок и общения с девушками много, а секса нет?

Потому что они любят разглагольствовать. И они без ума от себя, и уверены, что если их слушают, не перебивая, значит восхищены. Но восхищение проявляется в том, что люди делают шаги к близости, пододвигаются поближе, берут вас за руку, а если они просто слушают вас, пассивно и терпеливо, значит считают, что вы нуждаетесь в слушателе и готовы оказать вам такую несложную услугу.

Радио люди тоже слушают часами в пробке и лень переключить.

Если автор готова на длительные пешие или велосипедные прогулки, любит фотографировать и легка на подъем, ничего удивительного, что мужчины, любящие природу, готовы с ней гулять. Мужчины любящие выпить пива и поболтать о философии, с ней тоже могут гулять по вечерам от бара к бару.

ЖДД должны понимать, что им надо учиться разговаривать, раз их разговоры не вызывают ни в ком никакого влечения, никакой очевидной симпатии, хотя, поболтав некоторое время с симпатичной девушкой, большинство мужчин испытывают инстинктивное желание сократить дистанцию. Нужно очень загрузить мужчину, чтобы он после долгой прогулки на прощанье отошел на пару шагов и помахал девушке рукой, а не прижал ее к груди.

Сам формат – прогулки на природе, светская болтовня, выпивка в барах – уже располагает разнополых людей к флирту. И когда ЖДД или МДД голову ломают, как же перевести беседу в романтический формат, ответ прост: не грузите, не занудствуйте, отключите своих Выскочку и Училку. Научитесь говорить о чем-то легком и приятном, спонтанном и эмоциональном. Диалогу учитесь вместо монологов по очереди.

Любая ЖДД может учиться прямо у своего же собеседника, который ей нравится. Наверняка он держится куда более обаятельно, чем она, раз нравится ей, а она не нравится ему.

Но в короне не хочется ни у кого учиться, хочется предаваться самолюбованию. И обижаться на тех, кто не разделяет эту любовь. Или отрицать, что не разделяет. Выдумывать взаимность, которой мешают обстоятельства.

А если встает вопрос об учебе, корона сразу задает вопрос: “Чему конкретно учиться?”

Да всему учиться надо, всему, если дела плохи.

Начиная с того, как причесывать волосы, заканчивая тем, на какие темы говорить. Смотрите фильмы, где герой или героиня привлекательны, читайте книги, смотрите на знакомых и задавайте себе вопрос: чем они привлекательны, почему, как? Что в них привлекательного? Смотрите с таким вопросом на всех, два дня, неделю, месяц.

И лед тронется.

Понятно, друзья? Кто понимает, почему достаточно одного согласия, чтобы вокруг ЖДД и МДД появились десятки или даже сотни примеров для подражания?