Лесной пожар в Харьковской области ликвидирован – ГСЧС

06.09.2020, 19:29, Новости дня

Пожар в лесном массиве вблизи села Горобьевка Двуречанского района Харьковской области ликвидирован, об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“Общая площадь, пройденная огнем, составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). По состоянию на 15.00 6 сентября пожар ликвидирован”, – говорится в сообщении.

Тем не менее на месте событий остается 46 пожарных и 13 единиц техники, добавили в ГСЧС.

2 сентября стало известно о пожаре на территории Двуречанского лесничества. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться на верхушки деревьев и на жилой сектор сел Горобьевка и Гряниковка.

В результате пожара уничтожено 22 жилых дома в Горобьевке, отселены 33 человека, из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился один человек.

В тушении были задействованы два пожарных самолета и вертолет. Пожар был локализован днем 4 сентября.