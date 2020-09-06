Мнение: «В основном мирный протест», гендерно-нейтральные награды и смерть американского оппозиционера

06.09.2020, 19:20, Разное

1. Медиакартина, которую создают американские СМИ, освещая протесты и погромы, выглядит примерно так, как на заставке к посту (перевод подзаголовка телеканала CNN: «Пламенный, но в основном мирный протест после полицейской стрельбы»). Чем ближе выборы в США, тем больше усиливается накал откровенного искажения реальности. Вот что об этом пишет Иван Данилов:

https://ria.ru/20200831/superoruzhie-1576495263.html

В США сейчас проходит уникальный эксперимент, а в роли подопытных кроликов и хомячков выступают все американские избиратели.

Суть эксперимента: избирателям дают две версии политической реальности. Согласно официальной версии, которую американцам предлагают журналисты мейнстримных СМИ, политики Демократической партии, голливудские звезды, а также спортивные кумиры NBA, в США идут мирные протесты против полицейского насилия и не менее мирная борьба против расизма и за социальную справедливость. Согласно реальной версии, которую могут наблюдать американцы, не берущие всю свою информацию из СМИ и не полностью доверяющие актерам и баскетболистам-миллионерам, в США сейчас происходят массовые беспорядки, где “борцы за социальную справедливость” сжигают магазины, избивают прохожих, а мэры и губернаторы, представляющие Демократическую партию, требуют от полиции не вмешиваться. Апофеозом расхождения этих двух версий реальности стал сюжет американского телеканала CNN, в котором корреспондент стоял на фоне горящего здания, а на экране красовалась надпись: “Пламенный, но в основном мирный протест”.

Логика Демократической партии в данном случае выглядит следующим образом: требовать от полиции вмешаться и разогнать участников массовых акций вандализма и разграбления магазинов нельзя, потому что “мирные протестующие” — один из главных политических активов Демпартии. Во-вторых, сами “акции протеста” нужны для того, чтобы избирателям Трампа было боязно за него голосовать под страхом будущего физического насилия. Более того, Демократическая партия и особенно ее радикальное (и наиболее активное в медиа) крыло полностью вписались в стратегию обвинения Трампа и американских полицейских в системном расизме, а значит, поддерживать полицию им ни при каких обстоятельствах нельзя: сам Байден будет выглядеть глупо, мэры и губернаторы, которые уже урезали бюджеты или даже почти распустили местные полицейские департаменты, будут выглядеть еще глупее. В конце концов, под контролем штаба Байдена находится мощнейшая медийная машина на планете (и те же самые люди, которые придумали термин “мирные протестующие” для того, чтобы описывать вооруженных неонацистов на киевском майдане). Она справилась со своей задачей в плане убеждения украинского общества и тем более имеет хорошие шансы справиться с аналогичной задачей на своем родном инфополе.

Именно этим объясняется, с одной стороны, абсолютно формальный подход к осуждению насилия в отношении владельцев и сотрудников магазинов, пиццерий и бензоколонок, чье имущество уничтожают при полном попустительстве местных властей, а с другой — полная и глубоко эмоциональная поддержка самих “мирных протестов” со стороны официальных лиц кампании Байдена. С их точки зрения тот, кто контролирует телевизор и социальные сети, может себе позволить любое издевательство над реальностью и здравым смыслом.

Впрочем, у Трампа ещё есть шансы:

Как сообщает новостной портал Axios, “близкие к Джо Байдену демократы все больше опасаются, что грабежи и насилие в городах могут помочь президенту Трампу, особенно среди немногих нерешительных или колеблющихся американцев. Почему это важно: это масштабная история, которая помогает объяснить состояние (избирательной) гонки, в то время как некоторые демократы паникуют из-за того, что Трамп может победить”.

Из всей этой истории стоит сделать два важных вывода. Первый: медиа — не всесильны, и бесконечные попытки натянуть медийную пропаганду на глобус реальности приводят не к изменению реальности, а к тому, что доверие к медийному нарративу рвется в лоскуты. И второй, гораздо более важный: если американские элиты выясняют отношения между собой с применением вооруженных погромщиков, терроризирующих рядовых граждан и сжигающих целые кварталы (при полном попустительстве властей и части силовиков), то перед нами уже не мировой гегемон, а банальный “бантустан”, у которого, к сожалению, все еще есть ядерное оружие и контроль над ключевыми элементами мировой финансовой системы.

Фраза «в основном мирный протест» уже успела превратиться в мем и объект пародий:

https://knowyourmeme.com/memes/cnn-fiery-but-mostly-peaceful-protests-parodies

«В основном мирная космическая станция посетила планету».

2. В Германии всё никак не может завершиться денацификация, но зато вовсю пошла дегендеризация:

https://lenta.ru/news/2020/08/25/neutral/

На Берлинском кинофестивале решили вручать гендерно-нейтральные награды. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Уточняется, что организаторы Берлинале отказались от призов за лучшую мужскую и лучшую женскую роль. Теперь артистов будут награждать лишь за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана. Кроме того, на фестивале отменят премию «Серебряный медведь Альфреда Бауэра».

В публикации говорится, что приз, названный в честь директора фестиваля, решили больше не вручать, так как выяснилось, что Бауэр был связан с нацистами. Организаторы пообещали, что в конце лета опубликуют оценку действий директора, подготовленную независимым экспертом.

Весьма перспективная идея для борцов за равенство. Если отменить половое разделение на всех конкурсах, то неизбежно будет возникать ситуация, когда награду слишком часто будет получать какой-то один пол. Тогда-то гендерные инквизиторы и смогут проявить себя, без работы не останутся.

3. Коллега genby, кажется, нашёл повод, чтобы ввести санкции против США:

https://genby.livejournal.com/856972.html

Скончался идеолог движения «Оккупируй Уолл-стрит» и «Мы – 99 процентов» Дэвид Грэбер в возрасте 59 лет от внутреннего кровотечения в главной больнице Венеции, Ospedale Civile di Venezia. Перед смертью покойный отдыхал в Венеции с женой и друзьями. <…>

Почему Россия не потребует анализы Дэвида Грэбера в главную военную лабораторию России? Скорей всего ему в стакан с чаем что-то подсыпали. Ведь история расправ с помощью ядов в США имеет долгую историю. Так, американцы отравили своего 29-го президента Уоррена Гардинга…