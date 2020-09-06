Эксперты назвали пять лучших машин до 700 тысяч рублей для плохих дорог

06.09.2020, 19:17, Разное

Эксперты автомобильного рынка назвали пять лучших машин до 700 тысяч рублей для плохих дорог. Абсолютно все модели доступны для покупки на территории РФ и имеют дорожный просвет не меньше 170 мм.

Открывает список самый популярный автомобиль в РФ – LADA Granta. Даже в базовой комплектации высота дорожного просвета составляет 170 мм. Это позволяет легко преодолевать любые неровности на асфальтированной и просёлочной дороге не боясь зацепиться днищем. Её стоимость начинается от 471 тысяч рублей, что делает модель самой бюджетной в этом списке. Следом за ней идёт модель Largus. В этом случае придётся заплатить минимум 636 тысяч рублей, но универсал обладает более просторным салоном и багажным отделением. Дорожный просвет такой же, как и у предыдущей модели. Замыкают первую тройку сразу две версии уже зарубежного бренда: Renault Sandero и Logan. Обе машины созданы на одной платформе, и их дорожный просвет составляет всё те же 170 мм. В первом случае придётся заплатить 643 тысяч рублей, а вот более популярный Renault Logan обойдётся на 11 тысяч рублей дешевле.



В пятёрке лучших оказались и ещё два представителя «АвтоВАЗ». В этот раз внимания достойны LADA Vesta и XRAY. У седана просвет составляет 175 мм, а хэтчбек обладает поистине внедорожными показателями – 185 мм. При этом именно он стоит всего 641 тысяч рублей в то время, как за базовую версию Vesta покупателю придётся заплатить не меньше 654 тысяч рублей.