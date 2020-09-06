 

Некоторые семьи в России могут получить новую выплату в 10 тысяч рублей

06.09.2020, 19:17, Разное

В РФ продолжают поддерживать малообеспеченные семьи с детьми. Так, некоторые из них смогут получить новые выплаты размером в 10 тысяч рублей, предоставив для этого необходимые документы.
Такая помощь будет выделяться в регионах, ими планируется поддерживать родителей, содержащих несовершеннолетних детей. При этом выплата будет одноразовой, на нее можно претендовать не ежемесячно.

Прежде всего, необходимо знать, что данное пособие назначается на детей возрастом от 16 до 18 лет. Они как раз заканчивают школу и готовятся к поступлению в ВУЗы или профессиональные учебные заведения, потому принято решение поддержать семьи с такими детьми.

Для оформления единовременной выплаты родителям указанной категории несовершеннолетних следует обратиться в отделение социальной защиты в регионе или многофункциональный центр предоставления административных услуг. Размер выплаты на подростков равен 10 тысячам рублей.

При этом стоит отметить, что пока в Российской Федерации подобная помощь выплачивается только в Ивановской и Иркутской областях. Жители Иркутска и области могут написать заявление только до 30 ноября текущего года. Вполне возможно, отмечают «Национальные новости», начисление пособия будет распространено и в других регионах Российской Федерации.



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