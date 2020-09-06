 

Назван ТОП наиболее доступных кроссоверов на вторичном рынке

06.09.2020, 19:17, Разное

Автоспециалисты составили ТОП кроссоверов, являющихся наиболее доступными среди моделей данной категории на вторичном рынке. В списке оказались транспортные средства со средней ценой до миллиона рублей, а также авто от одного миллиона до двух.
Лидером рейтинга первой ценовой категории, по мнению экспертов ресурса Авито Авто, стала Lada 4×4. Стоимость внедорожника в первом полугодии составляла до 198 тысяч рублей. На электронных площадках за эту сумму автолюбители могут приобрести подержанную модель 2011 или 2013 года выпуска, укомплектованную 1,7-литровым двигателем с мощностью 83 лошадиных силы и крутящим моментом – 127,5 H/м.

На второй строчке оказался Chevrolet Niva, средняя цена которого составляет 279 тысяч рублей. Под капотом кроссовера установлен бензиновый 1,7-литровый агрегат, выдающий 80 “лошадей”. Третье место досталось Renault Duster, средней стоимостью 590 тысяч рублей. Более дорогие внедорожники на “вторичке” – Kia Sportage (655 тысяч рублей) и Nissan Qashqai (615 тысяч) разместились на четвертом и пятом местах.

На первом месте продаваемых машин сегмента SUV в диапазоне 1 000 000-2 000 000 рублей оказался Toyota RAV4. Средняя цена автомобиля – 1 360 тысяч рублей. Второе место занял еще один представитель бренда – Toyota Land Cruiser Prado со стоимостью в 1 565 тысяч рублей. Третье место досталось Mazda CX-5 (1 322 тысяч рублей). Внедорожник укомплектован 2-литровым 150-сильным двигателем, приводящимся в действие механической коробкой передач.

Kia Sportage с дизельным двигателем на 2,0 литра, мощностью 150 “лошадей”, работающий в паре с шестиступенчастой АКПП, также оказался в рейтинге наиболее продаваемых внедорожников в ценовой категории до 2 000 000 рублей – четвертая строчка ТОПа. Покупатели отдают предпочтение этой модели даже с небольшим пробегом, так как авто отличается надежностью и практичностью.



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