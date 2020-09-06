Блогер запустил DOOM и Skyrim при помощи теста на беременность

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06.09.2020, 19:10, Разное

Блогер из США под ником Foone запустил компьютерные игры DOOM и Skyrim при помощи электронного теста на беременность. Он также смог вывести на небольшой экран простой текст и анимированное изображение.
Для своего эксперимента блогер выбрал специальный тест на беременность, стоимостью всего 5 долларов (около 376 рублей). Foone объяснил, что в корпусе вставлен довольно примитивный 8-битный процессор Holtek с 64 байтами собственной памяти. Он способен работать на частотах 4 МГц и 8 МГц, а встроенная оперативная память открывает масштабы для творчества, хотя его и невозможно перепрограммировать для своих нужд. Поэтому его пришлось заменить на аналогичный с возможностью перепрограммирования. В самом тесте также имеется LCD-дисплей для вывода результата, который тоже в ходе эксперимента заменили на более современный аналог, так как экран не мог выдавать больше четырёх одновременных изображений.

В итоге небольших изменений в корпусе теста оказался новый экран и аналогичной мощности процессор, но уже способный перерабатывать и воспроизводить ту информацию, которую хочет сам пользователь. Именно это позволило блогеру запустить на нём сначала простой текст, а после и анимированное изображение. Также Foone смог записать игру DOOM и Skyrim и продемонстрировать игровой процесс на экране теста. Всеми результатами он поделился на своей странице в социальной сети Twitter.



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