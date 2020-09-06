Диетологи перечислили 8 вредных для организма привычек после употребления еды

06.09.2020, 19:10, Разное

Диетологи перечислили 8 действий, которые нельзя делать сразу после употребления еды. Распространенные привычки не только не принесут пользы от потребления пищи, но и могут причинить вред организму.

Не рекомендуется курить после приема еды, поскольку из-за такого пагубного увлечения есть высокая вероятность развития заболеваний желудочно-кишечного тракта. Попадающий в кровь никотин не дает пище нормально усваиваться, и человек получает намного меньше важных микроэлементов. Специалисты не советуют садиться за руль в ближайшие 30 минут после употребления пищи. Это связано со снижением концентрации.

После обеда лучше немного подождать с чисткой зубов и приступить к этой процедуре через 20 минут после выработки слюны, нейтрализующей действие кислоты. Не стоит считать полезной привычкой запивать блюда большим количеством жидкости, так как обильное питье является препятствием для нормального процесса пищеварения. Большой вред может принести потребление горячих напитков.



Принятие ванной или горячий душ также следует отложить, ведь организм нуждается в хорошем притоке крови к желудку для переваривания еды, а из-за водных процедур кровь будет активно поступать к ногам и рукам. Желудок при этом начнет плохо функционировать, что чревато появлением болезненных ощущений в зоне живота. Сон или лежачий отдых – не лучшие варианты времяпрепровождения после обильного приема пищи, поскольку они могут стать причиной появления изжоги и тяжести в желудке.



С полным желудком пользы от прокачки пресса или бега будет немного, а вот неприятные ощущения гарантированы, отмечают эксперты. Прием еды перед тренировками должен быть не очень плотным, включающим медленные углеводы и белки. Следует планировать потребление пищи за два часа до физической активности. Фрукты “на десерт” только ухудшают пищеварение, вызывая в желудке процессы брожения, поэтому их употребление рекомендуется отложить на некоторое время.