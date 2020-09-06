 

Александр Михайлов встал на защиту Меньшикова после похорон Андреева: «Может к гробу камеру ставить?»

06.09.2020, 19:10, Разное

Недавно Олег Меньшиков поругался с журналистами, отказав в допуске СМИ на церемонию похорон Владимира Андреева. Актер Александр Михайлов встал на защиту худрука театра имени Ермоловой, спросив, «Может к гробу камеру ставить?».
Артиста возмутила бесцеремонность папарацци, поэтому он поддержал своего коллегу. Как известно, причиной конфликта журналистов с Олегом Меньшиковым стало то, что они намеревались транслировать в прямом эфире церемонию похорон. Несмотря на то, что инцидент заметили не все присутствующие на церемонии, история все же стала достоянием общественности и вызвала резонанс.

Михайлов сравнил ситуацию с временами существования Советского Союза, тогда бывали случаи телесъемки траурных церемоний. Однако они касались только похорон членов Центрального комитета Компартии, правящей в стране. В нынешних же условиях, уверен актер, лучше организовать как можно более простое мероприятие. Проводить в последний путь знаменитого артиста пришли коллеги и друзья, партнеры по сцене и ученики. Камеры же, софиты и микрофоны на подобных церемониях абсолютно не нужны.

Народный артист СССР Владимир Андреев умер 29 августа в возрасте 90 лет, перед этим 27 августа отметив свой юбилей. Прощание с актером и режиссером прошло 2 сентября в стенах его родного театра. Похоронен Андреев, как пишет издание «Телепрограмма», на Троекуровском кладбище в Москве.



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