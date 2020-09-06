Стало известно о прибытии российской делегации во главе с Борисовым в Дамаск

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06.09.2020, 19:08, Новости дня

Российская делегация, которую возглавляет вице-премьер РФ Юрий Борисов, прибыла в воскресенье в столицу Сирии, сообщило сирийское государственное агентство САНА.

По его информации, российские представители проведут с официальными лицами Сирии ряд встреч по вопросам развития и укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях, передает ТАСС.

Ранее межведомственные штабы РФ и Сирии по возвращению беженцев заявили, что западные страны направили «Белым каскам» около 100 млн евро, большая часть этих денег пошла на постановочные сюжеты.



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