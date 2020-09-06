 

Можем повторить? Нет, не думаю – Личное мнение

06.09.2020, 19:02, Разное

Очень прошу, прежде чем кидаться, постарайтесь понять мои мысли. Все последние дни я об этом думаю, но ругаться с вами я не хочу.

Глава МИД Германии поставил России ультиматум: если Навальный отравлен, если Россия не признается в этом, то Германия оставляет право применить санкции.

Что это будут за санкции, неважно в принципе. Важнее другое — с каких это пор Германия пугает Россию?

То есть, мы ездим на старых Ауди с наклейками благодарности дедам за победу. Ходим с фотографиями победителей по Красной площади. Грозно трясём искандерами, что можем повторить, имея ввиду оккупацию Берлина.

А тут — вот, нате! — ультиматум.

И разве у кого-то есть сомнения, что Германия побоится ввести санкции? По-моему, такого глупого человека нет.

И что же получается?

Все наши «можем повторить» — пустой звездёжь?

Россию голословно обвинили в отравлении гражданина России. Россия безропотно отдаёт его в Германию. Затем молча глотает бездоказательные обвинения, а теперь обязана ещё и оправдываться под давлением угроз.

«Ультиматумы никому не помогают продвинуться вперед. Но если в ближайшие дни с российской стороны не последует разъяснений, мы с нашими партнерами должны будем обсудить ответ».

Что вы чувствуете после таких слов? Я — унижение. Будто на меня кто-то ссыт, а я молча стою и обтекаю.

Мы тратим бюджетные деньги на армию. Много денег, но вот на Россию напали, но способна ли армия что-то решить?

Очевидно, что наша армия может победить Германию снова. Но они — в НАТО, а всех их победить Россия не в состоянии.

Значит, и миллиардные расходы на оборону совершенно бессмысленны? Вот, на нас напали же, а мы? А мы обтекаем.

Может, мы чего-то не понимаем?

Того, например, что мир изменился, и сегодня важнее объём ВВП, а не танки? Чтобы не против нас, а мы вводили внутрь такой ВВПэшный хер, чтобы глаза у всех несогласных с нами повылезали от страха?

После отравления Скрипалей — неважно, мнимого или настоящего — в парламенте Великобритании сказали, что российский ВВП меньше, а они сделают его ещё меньше.

В данный момент мы глотаем. То, чем на нас ссыт Германия.

Можем повторить? Мы можем сделать, чтобы нас плевками не держали в уголке для обиженных?

Источник: Лена Миро



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