Прослушка

06.09.2020, 19:00, Разное

Разведчикам «Новой газеты» удалось перехватить разговор двух мужских голосов.

Петр Саруханов / «Новая газета»

П е р в ы й:

Привет, Берлин! Их бин Варшава.

Глобальный мир пошел на слом.

Одна РФ — сверхдержава.

Давай им как-нибудь насрем?

В т о р о й:

Давай! Я лопаюсь от злобы,

Смотря на их успех и прыть.

Ведь мы такие русофобы,

Что хуже нас не может быть!

П е р в ы й:

Какой прекрасный разговорец

Мы обеспечили себе —

Как будто лично Юнна Мориц

Его повесила в ФБ!

В т о р о й:

Давай мы мерзостно поступим,

Чтоб разломился русский щит…

Но там же есть Владимир Путин —

Он с ходу нас разоблачит.

П е р в ы й:

А мы с тобой его подставим

Перед ЕСом и ООН.

Давай Навального отравим,

И все решат, что это он.

В т о р о й:

Да! Лешу мы уконтрапупим,

И это будет вери гуд,

А все подумают, что Путин,

И сразу санкции введут.

П е р в ы й:

Не оценить такого факта

Не смогут чуждые скоты.

Но ваш акцент знаком мне как-то.

Рыгорыч, ты?

В т о р о й:

Володя, ты?

П е р в ы й:

Скажи, с чего бы это, Вова,

Пропагандистский номер наш

Мы сочиняем так хреново?

В т о р о й:

А для кого стараться, Саш?

Они нам — мирные протесты

И минский их видеоряд,

А мы им — пытки и аресты,

И все спасибо говорят.

П е р в ы й:

Да, милый друг! С таким протестом

Я и десятый срок приму…

Но что мне делать с этим текстом?

В т о р о й:

Отдашь Мишустину.

П е р в ы й (потрясенно):

Кому?!

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В т о р о й (терпеливо):

Ты скажешь: это, мол, прослушка,

Добавь шумов для красоты,

И Трамп поверит — потому что

Он не умней, чем я и ты.

П е р в ы й:

Прости, Володь, но от такого

Весь мир решит, что я кретин.

Хотим ли мы такого, Вова?

В т о р о й:

О да, мы этого хотим.

Мы сверхдержава, мы едины,

И только в этом наш оплот —

Что все друзья у нас кретины,

Плюс также армия и флот.

П е р в ы й:

Володь! Мне даже как-то странно,

Но коль судить по новостям,

То мы с тобой не два тирана,

А Слепаков и Галустян,

А «Наша Раша» — наша крыша.

В т о р о й:

Я так и знал, что ты умен.

П е р в ы й:

Так ты узнал меня, о Миша?

В т о р о й:

Да, я узнал тебя, Семен.

Дмитрий Быков

обозреватель