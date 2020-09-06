Инвестиции нефтяников в производство пластмасс могут оказаться тщетными — мир начинает «войну против пластика»

06.09.2020, 18:53, Новости дня

Гиганты нефтяного сектора, рассчитывающие компенсировать снижение спроса на углеводороды через расширение производства пластмасс, могут крупно на этом проиграть, пишет The Guardian. Как пишет газета, свежая статистика показывает, что спрос на пластмассы также будет снижаться, поскольку многие страны всё принимают меры по сокращению использования неперерабатываемого пластика.



Reuters

Расчёт крупных нефтяных компаний на то, что спрос на чёрное золото будет поддержан за счёт потребности в вырабатываемых из него пластмассах, рискует не оправдаться: хотя гиганты индустрии, включая Saudi Aramco и Royal Dutch Shell, планируют в течение следующих пяти лет расширить производство новых пластмасс на четверть, вложив в это в общей сложности $400 млрд, свежие статистические данные свидетельствуют о том, что эти инвестиции окажутся не нужны, поскольку правительства многих стран мира всё активнее пытаются сократить использование неперерабатываемых пластмасс и увеличить их утилизацию, пишет британская The Guardian. По данным газеты, соответствующие данные приводит в своём новом докладе аналитический центр Carbon Tracker.

Как полагают эксперты Carbon Tracker, спрос на новые пластмассы в ближайшие годы будет снижать рост с 4 до 1% в год и может уже к 2027 году достигнуть пика. По мысли аналитиков, такая статистика подкрепляет гипотезу о том, что мировой спрос на нефть уже прошёл пиковые значения в 2019 году и в дальнейшем будет только снижаться. «Стоит лишь убрать эту пластмассовую опору из-под будущего нефтяного сектора, и вся легенда о том, что спрос на нефть будет расти, разваливается», — прокомментировал выводы коллег аналитик Carbon Tracker Кингсмилл Бонд.

В докладе аналитического центра производство пластмасс называют «распухшим чудищем, созревшим для дестабилизации» со стороны правительств, намеренных сократить углеродный след, а также принять меры против загрязнения пластиковыми отходами вод мирового океана, пишет The Guardian. Как напоминает обозреватель издания, нынешним летом в ЕС уже предложили ввести налог на непереработанные пластмассы в размере €800 за тонну, тогда как Китай несколькими месяцами раньше объявил о том, что введёт запрет на использование небиоразглаемых пластмасс во всех крупных городах к концу этого года и во всех городах вообще — к 2022-му. Тем временем, британская BP, представители которой ранее предупреждали, что запрет на использование неперерабатываемых пластмасс сильно ударит по спросу на нефть в ближайшие годы, договорилась с компанией британского миллиардера Джима Рэтклиффа Ineos о продаже своих нефтехимических мощностей за $5 млрд.

От снижения производства пластмасс и так пострадавшие от пандемии коронавируса прогнозы по спросу на нефть дополнительно потеряют многие миллионы баррелей, но оно также должно помочь уменьшить выбросы диоксида углерода, которые при производстве пластиков составляют, по некоторым оценкам, пять тонн на каждую тонну пластмассы, или 1,75 миллиардов тонн в год, пишет The Guardian. «Фантазии представителей пластмассового сектора о том, что он сможет в два раза увеличить углеродные выборы в тот момент, когда остальной мир пытается снизить их до нуля, просто оторваны от реальности», — заявил в интервью изданию эксперт Carbon Tracker Кингсмилл Бонд.