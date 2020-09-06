 

“Скорбь о еврейском народе” или ““Каждому воздастся по Вере его”

06.09.2020, 18:50, Разное

Религиозно-философско-метафизическое эссе

Написано по   просьбе  Аркадия Слуцкого

Смотрю  я  на  Вас  Аркадий  и  глубокая  скорбь о   Вас  и  Вашем  народе  наполняет  моё   сердце  махрового антисемита. Скорбь  которую  можно сформулировать  слегка перефразировав  слова  из  песни  Высоцкого  – “За что  им  эта  злая и  нелепая стезя?”

С  какой-такой стати,  вдруг? – спросите Вы

Сейчас объясню.

Я  уже  далеко  немолодой  человек  и,    так  же  как  наверное  и  Вы   и  другие  такие  же  возрастные   читатели  Переводики,  начинаю  задумываться о  том  дне  “когда  и  я  исчезну с  поверхности Земли”.  

В  силу  определенных   жизненных  обстоятельств  я  абсолютно  уверен что Бог есть и что  он всё  видит.  Кроме того,  непреложной  истиной в последней  инстанции,  для  меня  являются  три  следующих  постулата:

1. Мы все умрем  и   предстанем перед Судом Всевышнего

2. Бог един

3. Каждому из нас воздастся по Вере его

Суд  Всевышнего мне  представляется  следующим  образом:

Человек  стоит  перед  Ним  голый. босый  и  немой, немой  потому  что  во-первых  Господь  и  так  про  него все  знает,  а  во-вторых  потому  что  за  Человека  говорят  его  дела –  справа  от  него  стоит  железнодорожная  платформа  груженая  огромной кучей песка (мелкие грехи и прегрешения)  перемешанного  с  гравием, галькой  и  булыжниками (грехи  средних  размеров),  и  большими  каменными глыбами (смертные грехи).  Слева  –   ма-а-аленькая  подставочка  на  тоненькой  ножке  –  на  ней  лежит  щепотка  добрых дел  которые Человек  совершил в своей жизни

А  вот  дальше  начинается  самое  интересное. Исходя  из  постулата 2 –   каждого  из нас будет судить один  и  тот  же  Бог,  исходя  из  постулата  3  –  Он   будет  судить   нас  в  той  ипостаси  в  которой  мы  его  представляли  и в  которой мы  в  него  веровали

Таким  образом,  атеистов (людей которые считают  что Бога  нет)  Господь  будет  судить  в  ипостаси Ничто,  а  у  Ничто  нет  ни  грехов,  ни  добрых дел,  судить  их не  за  что  и  они  уходят  в Ничто 

Научных атеистов (тех  кто  верит  что человека и всё  сущее  создала Природа)  Господь будет судить в ипостаси  Природы,  и  по  законам Природы (например  по Закону Бойля-Мариотта  или  по Закону  джунглей ).  Последствия  этого для  научных  атеистов  Вы  можете  себе  представить сами – например  даже если человек  всю жизнь неукоснительно  соблюдал  Закон “Человек человеку волк”, но  один  единственный раз  чуть-чуть нарушил Закон Д’Аламбера-Лагранжа  для  пограничных сред,  то  природный  Рай  ему  не  светит ни при  каких  обстоятельствах.

Мусульман  Господь будет судить в  ипостаси  Аллаха  Всемилостивого и  Милосердного. Это  прекрасно. Но  судить  он  их  будет  по  законам  шариата. Мне  кажется  что  даже  самый Всемилостивый  и  Милосердный Судия,  если  он  будет  судить  по  законам   шариата  будет  вынужден за  мельчайшие  прегрешения  выносить  суровые,  я бы даже сказал  беспощадные,  приговоры. Конечно надежда  на  Спасение  есть,  но,  по  моему  мнению,  совершенно  эфемерная

Что  же  касается  еврейского  племени,  то  его  Господь будет  судить в  ипостаси  Яхве (он же  Иегова). Из  Ветхого  Завета (Торы)  хорошо  известны жестокость,  коварство  и  злопамятность  еврейского Бога, достаточно  вспомнить  историю Содома  и Гоморры,  когда  Иегова,  не  моргнув глазом,  отгеноцидил несколько тысяч человек (включая  стариков,  женщин и  детей)  только  за  то  что  они  не  хотели  жить  по  его правилам,  причем сделал  это  с  особой жестокостью и цинизмом,  устроив из  двух городов,  по  существу,  гигантский крематорий.   

Вот  именно поэтому  Аркадий  я  с  болью  в  сердце    смотрю  на  несчастный  еврейский  народ,  я  хорошо  представляю  себе  какую  печальную  участь  ему  уготовил  его Бог –  злобный Яхве.

Относительно  лично Вас Аркадий,  то  я  уверен  –  Яхве и не  подумает учесть  то,  что  Вы,  в  слезах,  соплях и  муках отрезали у себя  самое  дорогое что  есть у  мужчины,  причем отрезали (во  славу  Иеговы)  по  самое  дальше некуда,  у Него  даже  и  мысли не возникнет   скостить Вам  грехи  за  то  что  Вы,  отважный  и  красноречивый  как  Лев (Троцкий  он же Бронштейн)  сражались тут  на Переводике  с  такими оголтелыми  антисемитами  как  я  или Виктор Иванов.  Но зато все  Ваши  непотребства  Он  припомнит Вам  до  последнего  шекеля – и  то  как  Вы  были  пионером и комсомольцем  и  как  клеймили сионизм  на  собраниях,  и  как   пили  некошерную  водку  с  гоями  и  как  волочились  за   женщинами-нееврейками.  Так  что  я  думаю Аркадий, что  заслужить Прощение и Спасение  души, попасть  в  ваш  еврейский (иеговисткий) Рай  у  Вас  нет  никаких  шансов.

Единственный  выход  для Вас Аркадий  –  это  переход  в  Православие

Православных  Господь будет судить в  ипостаси Живоначальной Тройки  Троицы.  И  хотя  председательствовать  в  ней   будет  суровый Бог-Отец,  зато  двумя другими  заседателями  членами Троицы будут Сын Его Иисус,  который  как  известно  отдал  жизнь  за  грехи  человеческие  и  Святой  Дух который  вообще  никогда  ни  в  каких суровостях  замечен  не был.  И  судить  они  Вас  будут  по  Закону  Божьему,  то  есть по-Божески,  по Справедливости  и по Душе. Только  в этом  случае, Аркадий, у  Вас есть шанс  что  та,  едва видимая  глазом,  щепотка добрых  дел,  которые Вы совершили  в  Вашей  трижды никому не нужной жизни,  перевесит железнодорожную платформу груженую  Вашими грехами.

 И  пусть  некоторые  злобные (а  также  оголтелые  и  махровые) антисемиты  кричат что “еврей крещеный – что  вор прощеный”,  не  берите в голову  Аркадий,  отвечать на Страшном  Суде  Вы будете не  перед ними.

Задумайтесь  Аркадий Слуцкий  над моими  словами

У  Вас  ещё  есть  время

Пока ещё есть



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