“Скорбь о еврейском народе” или ““Каждому воздастся по Вере его”

06.09.2020, 18:50, Разное

Религиозно-философско-метафизическое эссе

Написано по просьбе Аркадия Слуцкого

Смотрю я на Вас Аркадий и глубокая скорбь о Вас и Вашем народе наполняет моё сердце махрового антисемита. Скорбь которую можно сформулировать слегка перефразировав слова из песни Высоцкого – “За что им эта злая и нелепая стезя?”

С какой-такой стати, вдруг? – спросите Вы

Сейчас объясню.

Я уже далеко немолодой человек и, так же как наверное и Вы и другие такие же возрастные читатели Переводики, начинаю задумываться о том дне “когда и я исчезну с поверхности Земли”.

В силу определенных жизненных обстоятельств я абсолютно уверен что Бог есть и что он всё видит. Кроме того, непреложной истиной в последней инстанции, для меня являются три следующих постулата:

1. Мы все умрем и предстанем перед Судом Всевышнего

2. Бог един

3. Каждому из нас воздастся по Вере его

Суд Всевышнего мне представляется следующим образом:

Человек стоит перед Ним голый. босый и немой, немой потому что во-первых Господь и так про него все знает, а во-вторых потому что за Человека говорят его дела – справа от него стоит железнодорожная платформа груженая огромной кучей песка (мелкие грехи и прегрешения) перемешанного с гравием, галькой и булыжниками (грехи средних размеров), и большими каменными глыбами (смертные грехи). Слева – ма-а-аленькая подставочка на тоненькой ножке – на ней лежит щепотка добрых дел которые Человек совершил в своей жизни

А вот дальше начинается самое интересное. Исходя из постулата 2 – каждого из нас будет судить один и тот же Бог, исходя из постулата 3 – Он будет судить нас в той ипостаси в которой мы его представляли и в которой мы в него веровали

Таким образом, атеистов (людей которые считают что Бога нет) Господь будет судить в ипостаси Ничто, а у Ничто нет ни грехов, ни добрых дел, судить их не за что и они уходят в Ничто

Научных атеистов (тех кто верит что человека и всё сущее создала Природа) Господь будет судить в ипостаси Природы, и по законам Природы (например по Закону Бойля-Мариотта или по Закону джунглей ). Последствия этого для научных атеистов Вы можете себе представить сами – например даже если человек всю жизнь неукоснительно соблюдал Закон “Человек человеку волк”, но один единственный раз чуть-чуть нарушил Закон Д’Аламбера-Лагранжа для пограничных сред, то природный Рай ему не светит ни при каких обстоятельствах.

Мусульман Господь будет судить в ипостаси Аллаха Всемилостивого и Милосердного. Это прекрасно. Но судить он их будет по законам шариата. Мне кажется что даже самый Всемилостивый и Милосердный Судия, если он будет судить по законам шариата будет вынужден за мельчайшие прегрешения выносить суровые, я бы даже сказал беспощадные, приговоры. Конечно надежда на Спасение есть, но, по моему мнению, совершенно эфемерная

Что же касается еврейского племени, то его Господь будет судить в ипостаси Яхве (он же Иегова). Из Ветхого Завета (Торы) хорошо известны жестокость, коварство и злопамятность еврейского Бога, достаточно вспомнить историю Содома и Гоморры, когда Иегова, не моргнув глазом, отгеноцидил несколько тысяч человек (включая стариков, женщин и детей) только за то что они не хотели жить по его правилам, причем сделал это с особой жестокостью и цинизмом, устроив из двух городов, по существу, гигантский крематорий.

Вот именно поэтому Аркадий я с болью в сердце смотрю на несчастный еврейский народ, я хорошо представляю себе какую печальную участь ему уготовил его Бог – злобный Яхве.

Относительно лично Вас Аркадий, то я уверен – Яхве и не подумает учесть то, что Вы, в слезах, соплях и муках отрезали у себя самое дорогое что есть у мужчины, причем отрезали (во славу Иеговы) по самое дальше некуда, у Него даже и мысли не возникнет скостить Вам грехи за то что Вы, отважный и красноречивый как Лев (Троцкий он же Бронштейн) сражались тут на Переводике с такими оголтелыми антисемитами как я или Виктор Иванов. Но зато все Ваши непотребства Он припомнит Вам до последнего шекеля – и то как Вы были пионером и комсомольцем и как клеймили сионизм на собраниях, и как пили некошерную водку с гоями и как волочились за женщинами-нееврейками. Так что я думаю Аркадий, что заслужить Прощение и Спасение души, попасть в ваш еврейский (иеговисткий) Рай у Вас нет никаких шансов.

Единственный выход для Вас Аркадий – это переход в Православие

Православных Господь будет судить в ипостаси Живоначальной Тройки Троицы. И хотя председательствовать в ней будет суровый Бог-Отец, зато двумя другими заседателями членами Троицы будут Сын Его Иисус, который как известно отдал жизнь за грехи человеческие и Святой Дух который вообще никогда ни в каких суровостях замечен не был. И судить они Вас будут по Закону Божьему, то есть по-Божески, по Справедливости и по Душе. Только в этом случае, Аркадий, у Вас есть шанс что та, едва видимая глазом, щепотка добрых дел, которые Вы совершили в Вашей трижды никому не нужной жизни, перевесит железнодорожную платформу груженую Вашими грехами.

И пусть некоторые злобные (а также оголтелые и махровые) антисемиты кричат что “еврей крещеный – что вор прощеный”, не берите в голову Аркадий, отвечать на Страшном Суде Вы будете не перед ними.

Задумайтесь Аркадий Слуцкий над моими словами

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