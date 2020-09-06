 

Франция: старшего офицера подозревают в шпионаже в пользу России

06.09.2020, 18:50, Разное

Министр обороны подтвердила  нарушение режима  секретности, вследствие  которого Кремлю могли быть предоставлены секретные документы

Министр обороны Франции Флоренс Парли заявила, что против офицера начаты  процессуальные действия.  Photograph: Safin Hamed/AFP/Getty Images

Agence France-Presse in Paris   Sun 30 Aug 2020 

Французское правительство расследует “нарушение режима секретности”  со  стороны  высокопоставленного офицера  вооруженных сил, заявила  министр обороны после сообщения о том, что этот человек подозревается  в шпионаже в пользу России .

«Что я могу подтвердить, так это то, что старшему офицеру грозит судебное разбирательство по поводу разглашения военной тайны», – сказала Флоренс Парли. Никаких подробностей  она не сообщила.

Согласно сообщениям, этот офицер в  звании  подполковника проходил службу  в  подразделении  НАТО в Италии и находится под следствием по подозрению в шпионаже в пользу России.

Он говорит по-русски и был замечен в Италии с человеком, который  был  опознан  как агент ГРУ, российской военной разведки, говорится в сообщениях.

Офицера  подозревают в предоставлении секретных документов российской разведке.

Источник в  судебных  органах  сообщил, что офицеру было предъявлено обвинение и он был заключен в тюрьму по обвинению в «сотрудничестве  с иностранной державой, которое  подрывает фундаментальные интересы нации».

По словам источника, его преследуют за «передачу информации иностранной державе»,  за  «сбор информации, наносящей вред фундаментальным интересам нации с целью ее передачи иностранной державе» и «нарушение  режима  секретности национальной обороны».

По сообщению радиостанции Europe 1, этот человек был арестован французским разведывательным агентством DGSI, когда готовился к отъезду в Италию в конце своего отпуска во Франции и содержится  в тюрьме в Париже .



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