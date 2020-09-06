 

Киев подтвердил проведение переговоров по Донбассу в Минске

06.09.2020, 18:48, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что не видит необходимости в переносе переговоров по ситуации в Донбассе из Минска в другое место на фоне белорусских протестов.

«Насущной необходимости в том, чтобы прямо сейчас переносить минский процесс из Минска, нет. Но мы, безусловно, понимаем, что такая потребность в любой момент может возникнуть. И поэтому мы смотрим на возможные альтернативы», – передает ТАСС слова Кулебы.

Министр заявил, что перенос переговоров в другое место возможен, но для этого должны быть веские основания. Это могут быть события «и гуманитарного, и политического, и правозащитного, и разведывательного (характера), и в сфере безопасности».

«Нужно комплексно смотреть на развитие ситуации в Белоруссии», – отметил Кулеба.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.



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