 

В поддержку протестующих в Белоруссии Always выпустит красно-белые прокладки

06.09.2020, 18:30, Разное

Американский производитель средств женской гигиены Always выступил с поддержкой протестующих в Минске. Чтобы участникам акций было комфортнее выражать свою гражданскую позицию, владелец торговой марки — Procter & Gamble даже выпустит специальную серию прокладок красно-белого сочетания цветов, напоминающее цветовую гамму знамен митингующих.

«Жыве Беларусь! Компания Procter & Gamble поддерживает демократию во всём мире. Мы были спонсорами «цветных революций» в Ливии, Грузии, на Украине и спонсорами демократических военных операций Вооруженных сил США в Ираке и Сербии. Мы восхищены мужеством свободолюбивых белорусов, и особенно отмечаем вклад женщин, которых мы решили порадовать прокладками в цветах настоящего белорусского флага», — говорится в пресс-релизе.

Уже в ближайшее время самолёт из США с 20 тысячами прокладок приземлится в Минске. Весь груз с маркировкой USAID будет безвозмездно роздан протестующим прекрасного пола.

Ранее сеть «Красное и белое» поблагодарила протестующих в Минске за рекламу сети.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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