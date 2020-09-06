Как гонщица “Формулы-1”: Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку в новом модном образе

06.09.2020, 18:26, Разное

Когда ты известная на весь мир модель, то даже обычный поход за продуктами в соседний магазин может превратиться в модный показ. Ведь за тобой всюду следуют вездесущие папарацци, а значит, нужно быть всегда начеку и в полном модном “обмундировании”. Супер модель Ирина Шейк уже давно усвоила этот урок, а потому для прогулок по Нью-Йорку (где она и живет уже несколько лет) выбирает только остромодные образы с яркими деталями — будь то ультра-короткие шорты, грубые ботинки или свободные рубашки.

Совместить сразу несколько трендов в одном образе она решила и на этот раз. Ирина выбрала для очередной прогулке мини-платье ярко-синего оттенка, которое явно было создано с оглядкой на костюмы авто- и мотогонщиков. Молния, пикантно приспущенная чуть к низу, экстремальная длина — и вот уже от девушки, которая идет по своим делам в Большом яблоке, невозможно отвести взгляд. Дополнила этот образ Шейк беспроигрышными аксессуарами: теми самыми грубыми ботинками на подошве, серьгами-кольцами, желтой маской в тон к отделке платья, и сразу двумя сумками — крохотной и в форме багета.

Ирина Шейк на прогулке

К большоу сожалению фотографов, компанию Ирине в этот раз не составляла ее дочка Лея, которая, как и ее мама, часто появляется на улице в модных нарядах. К слову, 3-летняя дочь модели и актера Брэдли Купера (с которым Ирина рассталась в прошлом году) одевается самостоятельно:

Лея сама себе одежду выбирает. Она даже мне что-то может подсказать. У меня нет амбиций одеть ребенка во что-то брендовое. В основном дорогие вещи — это подарки друзей,- рассказала Шейк во время прямого эфира с главным редактором российского Vogue. Ирина также призналась, что Лее нравилось носить защитную маску во время карантина, ведь ей сообщили, что в Нью-Йорке сейчас много “маленьких микробов”. Доказательством этих слов стал выход Леи вместе с папой Брэдли Купером: оба были одеты в медицинские маски, а также украсили головы розовыми аксессуарами – на дочке были заколки, на папе – ободок с бантиком. Чего не сделаешь ради детей!

Еще в январе Ирина Шейк украсила обложку британского Vogue: в материале она не только демонстрировала необычные образы, но и делилась некоторыми подробностями жизни. Например, рассказала о том, как складывается ее жизнь без Брэдли Купера:

Я думаю, в любые хорошие отношения ты приносишь и лучшее, и худшее – просто так устроена наша природа. Два прекрасных человека не обязательно создадут хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами. Жизнь без “Б” – это новая почва… Трудно найти баланс между состояниями одинокой мамы, работающей женщины и воспитателя. Поверьте, бывают дни, когда я просыпаюсь и говорю: “Боже мой, я не знаю, что делать, я разваливаюсь”.

Шейк и Купер начали встречаться в 2015-м, в марте 2017 года родилась Лея. Летом 2019 года звезды объявили о расставании.