Многотысячная толпа протестующих в Минске начала расходиться

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06.09.2020, 18:08, Новости дня

Многотысячная толпа манифестантов, в очередной раз собравшаяся в воскресенье у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске и проведшая пару часов перед перегородившими ей путь усиленными нарядами милиции, начала постепенно расходиться.

Перед Дворцом независимости на данный момент еще много людей, но еще больше манифестантов двинулись в обратную сторону. Люди скандируют: «Молодцы!» Чуть далее, на проспекте Независимости, уже восстановлено движение. Лишь у здания ГУМа дежурят порядка 20 силовиков, передает ТАСС.

Отмечается, что в самый разгар акции в Минске хлынул дождь, но тысячи людей, растянувшись на два с лишним километра вдоль проспекта Победителей, поначалу и не думали уходить.

Как и в прошлое воскресенье, никто из манифестантов не пытался вступить в перепалку с силовиками. Пока толпа стояла у резиденции под дождем, обстановка «в целом оставалась спокойной». Уже под самый конец акции силовики распылили перцовый газ. Что послужило причиной этого, пока не ясно.

В воскресенье правоохранители в Минске задержали около 10 человек.

До этого сообщалось, что сотрудники силовых структур Белоруссии перекрыли дорогу демонстрантам у гостиницы «Минск», примерно в 400 метрах от площади Независимости. Также милиция установила заграждения на Октябрьской площади.

В субботу оппозиция в Белоруссии объявила ультиматум белорусским преподавателям, ректорам и деканам вузов, заявив, что им необходимо присоединяться к несанкционированным митингам, или же студенты заберут документы и уедут учиться в другое место.



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