 

Кулеба: Идея союзного государства Беларуси и Украины, которую высказывал Лукашенко, – это фантасмагория

06.09.2020, 18:05, Новости дня

Предложение президента Беларуси Александра Лукашенко создать белорусско-украинское союзное государство, которое он выдвинул в 2014 году, воспринимается с иронией, поскольку Украина давно порвала с союзным прошлым и любыми его вариациями. Об этом в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 5 сентября, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“На тот момент, я думаю, господин Лукашенко искренне сочувствовал Украине, хотел быть полезным. Но идея, которую он выразил (будем откровенны), – это фантасмагория. Мне трудно представить это “союзное государство” не потому, что я не вижу Беларусь очень близкой страной, а потому что я не понимаю, зачем нам для этого союзное государство”, – отметил министр.

Кулеба считает, что существует единственный способ в какой-то мере реализовать инициативу Лукашенко – если и Украина, и Беларусь станут членами Европейского союза.

Бывший премьер-министр Польши, впоследствии глава Европейского совета Дональд Туск рассказал в интервью Onet, что весной 2014 года Лукашенко выдвигал идею создания единого белорусско-украинского государства и предлагал свою кандидатуру в качестве его президентаПо мнению Туска, Лукашенко не столько переживал за Украину, столкнувшуюся с российской агрессией, сколько боялся потерять власть.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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