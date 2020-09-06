 

Концерн Volkswagen планирует догнать и обогнать Tesla к 2023 году

06.09.2020, 17:53, Разное

Председатель промышленного совета концерна Volkswagen Бернд Остерлох заявил о готовности компании конкурировать в производстве электромобилей с Tesla. До 2023 года корпорация сможет выйти на аналогичный уровень производства машин и собственного ПО.
Неоспоримое преимущество Volkswagen заключается в новой модульной платформе, на которой можно производить не только обычные машины, но и электромобили на одном конвейере. Таким образом все мощности заводов, при необходимости, можно наладить исключительно на выпуск транспортных средств с электрическими моторами. К 2023 году планируется производить от 900 тыс. до 1,5 млн экземпляров. При этом мощности корпорации Tesla, с учётом трёх новых заводов, прогнозируемо позволят создавать 500 тыс. машин.

Вторым направлением улучшения электрокаров Volkswagen станет программное обеспечение. Сейчас Tesla поставляют электромобили с фирменным ПО, что даёт им неоспоримое преимущество для сбора необходимой информации от владельцев транспортных средств. В концерне также намерены создать нечто подобное, для чего запущен проект «Артемида», в который вошли все крупные автомобилестроительные компании немецкого бренда.



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