 

Анна Нетребко в трендовых мюлях и юбке миди пришла на репетицию в Большой театр

06.09.2020, 17:53, Разное

Анна Нетребко появилась на публике в юбке миди и трендовых туфельках мюлях. В таком модном образе оперная дива посетила репетицию в Большом театре.
Анна Нетребко в очередной раз продемонстрировала многогранность своей личность. Кроме певческого таланта, у артистки также отличные вкус и умение сочетать различные модные предметы одежды и аксессуары. В Сети появились кадры, на которых оперная певица предстала в юбке средней длины, именно миди в этом сезоне стало наиболее актуальным.

Исполнительница выбрала геометрический рисунок для наряда, юбку в диагонально расположенную клетку и клетчатый пиджак востребованного покроя оверсайз. Кроме того, артистка обула трендовые мюли мягкого пастельного оттенка бежевого цвета в тон сумочке. Дополнили облик звезды стильные очки с черными стеклами, которые также сейчас на пике популярности у модниц всего мира.

В таком образе Анна Нетребко пришла на репетицию в Большой театр. Вместе с подругой вокалистка попозировала на ступеньках театра. Снимок, опубликованный Нетребко в соцсети Instagram, согласно данным «Глобалмск», набрал множество отметок «Нравится» и восхищенных комментариев.



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