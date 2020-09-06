Не жалуйтесь родителям: Алсу рассказала о браке с Яном Абрамовым

06.09.2020, 17:53, Разное

Алсу состоит в браке с Яном Абрамовым уже 14 лет, у пары родилось трое детей. Певица пояснила о своих отношениях с супругом и посоветовала не жаловаться родителям на свою половинку.

Певица Алсу на российской сцене уже более 20 лет, за это время она покорила не только российских меломанов, но и сцену «Евровидения», заняв на конкурсе в 2000 году почетное второе место. Дочь бывшего вице-президента компании «Лукойл» впервые появилась на экранах в 1998 году, тогда клип «Зимний сон», в котором она предстала в образе Лолиты, вызвал небывалый ажиотаж. С тех пор артистка не сходит с вершин хит-парадов, а ее хиты слушают не только в России, но и за рубежом.

В 2006 году Алсу Сафина вышла замуж за Яна Абрамова, как сообщали СМИ, пара получила в подарок от гостей на свадьбе не только драгоценности, но и автомобиль «Бентли», а также загородный дом в Москве. В браке с бизнесменом Алсу родила двух дочерей, Сафину и Микеллу, соответственно в 2006 и 2008 годах, и сына Рафаэля в 2016 году. Младшая дочка также выбрала профессию певицы, уже заявив себя на проекте «Голос. Дети». Ее участие закончилось скандалом, однако это только укрепило семью.

евица мечтает отпраздновать вместе с мужем золотую свадьбу и прожить вместе с ним всю свою жизнь, сейчас пара отдыхает вместе на курорте в Черногории. Как пишет «Глобалмск», звезда призналась, что чувствует себя за ним, как за каменной стеной, от его объятий Алсу чувствует себя девочкой.