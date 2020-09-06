 

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за ситуации в Белоруссии

06.09.2020, 17:48, Новости дня

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Евросоюз «подрывает» свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии и призвал страны ЕС помогать белорусской оппозиции более «содержательно и ощутимо».

«Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны предоставить им перспективу быть среди демократических государств»,  – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на Financial Times.

Глава ведомства также пообещал Минску более тесное сотрудничество со странами объединения, если власти проведут ряд реформ.

Ранее Линкявичюс заявлял, что Литва рассчитывала на более строгие и широкие санкции в отношении Минска со стороны ЕС.

Напомним о конфликте Литвы и Белоруссии на тему введения санкций по причине несогласия стран ЕС с результатами президентских выборов 9 августа.



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