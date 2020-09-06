Мнение: Об эротических фантазиях и нижнем белье Марии Захаровой

06.09.2020, 17:45, Разное



Фото © Reuters.

После такого уже неудивительно, что путинская Россия раз за разом всё про…любливает на международной арене, даже имея какие-то козыри на руках. Дилетантизм, самоуверенность и наглость тех, кто нынче, по воле случая, являют собой её официальное лицо, дошли, кажется до критической точки. Что как раз и свойственно периодам разложения элит и полураспада державы.

На этот раз отличилась Мария Калинка Захарова, светило отечественной дипломатии, лицо российского МИД. Она… дала…

Дала прикладной мастер-класс по скользкой теме «Как терять друзей и злить народ». Прямо в своём Фейсбуке.

Итак, школота, смотрите, как по версии Марии Захаровой делается настоящая дипломатия.

1. Выбрать одного из немногих союзников России в ЕС, пусть и условных.

2. Высмеять и унизить его действующего президента пошлым сравнением с куртизанкой.

3. Получить волну возмущения от всех тамошних политиков, в первую очередь от пророссийских.

4. Впопыхах проблеять что-то жалкое в своё оправдание, мол, меня не так истолковали.

5. Медленно и со вкусом обтекать, пока западные профи радостно потирают руки.

6. Бинго! Россия опять в дурочках, причём на ровном месте.

И правильно ей ответил один из героев мастер-класса, сербский президент Александр Вучич. «Подсознание больше всего говорит о человеке, и больше всего о себе сказала Мария Захарова. Проявленные ею примитивизм и пошлость полностью характеризуют её и тех, кто это опубликовал. Пусть разбираются сами, я не буду на это отвечать».

Действительно, Марии Захаровой не впервой демонстрировать свои манеры и своё нижнее бельё на публике.

Точно так же, как и показывать свои чулки строгим мужчинам в официальных костюмах.

Такого рода затаённые желания, как говорят психологи, обуревают в определённом возрасте многих женщин определённой категории, вынужденных играть роль приличных. Иногда эти внутренние побуждения резко прорываются вовне, и тогда…

Но если Калинку ещё можно было счесть милой придурью в относительно ближнем кругу, то нынешний скандал – это уже за гранью.

Впрочем, какова сама суть нынешней #власти, таково и нутро её официальных представителей, не так ли?