Мнение: Об эротических фантазиях и нижнем белье Марии Захаровой
06.09.2020, 17:45, Разное
Фото © Reuters.
После такого уже неудивительно, что путинская Россия раз за разом всё про…любливает на международной арене, даже имея какие-то козыри на руках. Дилетантизм, самоуверенность и наглость тех, кто нынче, по воле случая, являют собой её официальное лицо, дошли, кажется до критической точки. Что как раз и свойственно периодам разложения элит и полураспада державы.
На этот раз отличилась Мария Калинка Захарова, светило отечественной дипломатии, лицо российского МИД. Она… дала…
Дала прикладной мастер-класс по скользкой теме «Как терять друзей и злить народ». Прямо в своём Фейсбуке.
Итак, школота, смотрите, как по версии Марии Захаровой делается настоящая дипломатия.
1. Выбрать одного из немногих союзников России в ЕС, пусть и условных.
2. Высмеять и унизить его действующего президента пошлым сравнением с куртизанкой.
3. Получить волну возмущения от всех тамошних политиков, в первую очередь от пророссийских.
4. Впопыхах проблеять что-то жалкое в своё оправдание, мол, меня не так истолковали.
5. Медленно и со вкусом обтекать, пока западные профи радостно потирают руки.
6. Бинго! Россия опять в дурочках, причём на ровном месте.
И правильно ей ответил один из героев мастер-класса, сербский президент Александр Вучич. «Подсознание больше всего говорит о человеке, и больше всего о себе сказала Мария Захарова. Проявленные ею примитивизм и пошлость полностью характеризуют её и тех, кто это опубликовал. Пусть разбираются сами, я не буду на это отвечать».
Действительно, Марии Захаровой не впервой демонстрировать свои манеры и своё нижнее бельё на публике.
Точно так же, как и показывать свои чулки строгим мужчинам в официальных костюмах.
Такого рода затаённые желания, как говорят психологи, обуревают в определённом возрасте многих женщин определённой категории, вынужденных играть роль приличных. Иногда эти внутренние побуждения резко прорываются вовне, и тогда…
Но если Калинку ещё можно было счесть милой придурью в относительно ближнем кругу, то нынешний скандал – это уже за гранью.
Впрочем, какова сама суть нынешней #власти, таково и нутро её официальных представителей, не так ли?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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