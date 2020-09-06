Ученые рассказали о смертельной опасности считающегося безобидным блюда

06.09.2020, 17:17, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого выявили потенциальную смертельную опасность популярного во всем мире блюда. Таковым является вареный рис.

В качестве причины высокого риска летального исхода, который может возникнуть при употреблении вареного риса, ученые, представляющие Университет Манчестера, назвали мышьяк. Этот опасный химический элемент, пусть и в довольно небольших количествах, содержится в упомянутом продукте. Его продолжительное воздействие на человеческий организм может привести к преждевременной смерти. Таким образом, как заявили исследователи, длительное употребление риса, особенно во внушительных объемах, способно вызвать появление таких опасных заболеваний, как рак и болезни сердца и сосудов.

Специалисты отметили, что вареный рис является одним из основных элементов ежедневного пищевого рациона у почти половины населения земного шара. Учитывая сказанное, они настоятельно рекомендовали максимально разнообразить свое меню, снизив количество употребляемого злака до приемлемого. Также исследователи призвали отдавать предпочтение полированному рису и басмати – в данных разновидностях круп содержится наименьшее количество мышьяка. Об этом пишет The Mirror.