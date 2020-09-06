Эксперты назвали лучшие двигатели для истребителей с учётом тяги

06.09.2020, 17:17, Разное

Эксперты издания “Военное обозрение” назвали лучшие двигатели, предназначенные для истребителей, с учётом тяги агрегатов. В список были включены не только отечественные модели, но и произведенные в США авиационные аппараты.

Бортовая силовая установка отвечает за функционирование гидравлических, электрических и других систем самолета, однако главным предназначением авиационного двигателя является создание тяги – силы, необходимой для осуществления взлета, полетов по заданным маршрутам, маневрирования и посадки.

В тройке лидеров по тяге оказались двигатели, устанавливаемые в моделях семейства Су-27. Речь идет о турбореактивном высокотемпературном двухконтурном двигателе АЛ-31Ф, имеющем форсажную камеру. В каждом боевом самолете использовались по два таких агрегата. В истребителях Су-30 также устанавливали АЛ-31Ф. Установка может развивать тягу до 122,6 кН в режиме форсажа. Более новый истребитель – Су-35 – оснащается другим двигателем – АЛ-41Ф1С, отличающимся смешением потоков и всеракурсно управляемым вектором тяги. Длина аппарата составляет 4,9 метра, а диаметр равен 1,2 метра. Он развивает большую тягу, в отличие от предшественника – 142,2 кН.

На втором месте специалисты расположили авиационные двигатели Pratt&Whitney F119-PW-100. Изделия используются для оснащения американских истребителей пятого поколения F-22. Двухвальная силовая установка, имеющая противовращение роторов высокого и низкого давления, создана на основе F100, но по сравнению с последним отличается тягой, которая выше на 50%.



Авторы рейтинга не забыли включить в ТОП лучших авиадвигателей унифицированный российский двигатель, подходящий для установки на боевые самолеты Су-27, Су-30, Су-35. Для его применения не требуется дополнительных доработок планера. Созданием универсального аппарата занимаются инженеры в Опытно-конструкторском бюро им. Люльки при Уфимском мотостроительном. Специалисты планируют существенно улучшить технические характеристики модели с задействованием узлов, использовавшихся в предшествующих изделиях.