Ученые нашли способ превратить черную дыру в стабильный портал

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06.09.2020, 17:17, Разное

Учёные Алексей Милехин и Хуан Малдасена нашли способ превратить чёрную дыру в стабильный пространственно-временной портал. Для этого понадобится создать материал с отрицательной гравитацией и направить его в небесный объект.
Чёрная дыра имеет невероятно мощное гравитационное поле, и даже частицы света не могут вырваться из него. Даже в случае создания сверхпрочного материала, способного выдержать такое давление, попасть в ядро небесного тела не выйдет, как и пройти сквозь теоретический пространственно-временной тоннель. Несмотря на это, Милехин и Малдасена нашли один из возможных способов. Они предложили использовать экзотическую материю на основе безмассовых фермионов. Эти частицы ничего не весят и могут стать основой для создания материала с отрицательной гравитацией и давлением. Таким образом, этот материал может весить минус 30 кг, а два экземпляра будут отталкиваться друг от друга. Окружив таким веществом любой объект и направив его в чёрную дыру, можно будет добиться стабильного портала, в который поместится даже космический корабль.

Несмотря на практическую невыполнимость этого действия, существует и ещё одна трудность. Она заключается во времени, так как сила гравитационного воздействия настолько сильная, что и время возле неё движется намного медленнее. Секундный полёт равносилен 10 тыс. годам на Земле, а точное время путешествия измерить заранее невозможно.



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