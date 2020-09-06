Минск: тысячи людей приняли участие в новой акции протеста

06.09.2020, 17:10, Новости дня

Тысячи жителей Беларуси прошли по центру Минска, ознаменовав новые усилия оппозиции по оказанию давления на президента Александра Лукашенко, чтобы добиться его отставки.

Несколько колонн демонстрантов прошли по улицам, ведущим в центр города. Многие несли неофициальные красно-белые белорусские флаги, ставшие символом оппозиции. Люди скандировали «Жыве Беларусь!», «Позор!» и другие лозунги.

Ранее можно было видеть, как ОМОН устанавливает колючую проволоку вокруг правительственных зданий и памятников в центре Минска.

В нескольких Telegram-каналах появились видео с бронетехникой в нескольких местах города.

Акции протеста также прошли в Гродно и Гомеле.

Лукашенко отказывается вести переговоры с оппонентами и отверг призывы к проведению новых выборов.

Он утверждает, что победил на выборах 9 августа, получив более 80 процентов голосов. Его оппоненты и внешние наблюдатели считают, что это не так.

Светлана Тихановская (архивное фото)

Тем временем, ведущий оппозиционный деятель Светлана Тихановская заявила, что ее страна оказалась в «глубоком политическом кризисе».

«Белорусы изменились, они пробудились», – заявила она в субботу из Вильнюса, куда она перебралась через несколько дней после голосования.

По ее словам, народ Беларуси «больше не верит нынешней власти». Она заявила, что «невозможно заставить людей отступить».

Демонстрации, которые начались после выборов, стали самым большим вызовом для Лукашенко.

В субботу в Минске прошли две несанкционированных акции, одна из них была организована студентами, другая – женскими группами. Информагентства сообщили, что сотрудники спецслужб в масках затолкали в фургоны десятки студентов.

Протесты не ограничились Минском. Несколько сот человек собрались в субботу в Гомеле, где полиция задержала по крайней мере двух участников акции протеста.

Планируется, что Тихановская на предстоящей неделе посетит Варшаву, где встретится с представителями руководства Польши.

Высокопоставленная помощница Тихановской Вольга Ковалькова сообщила журналистам в Варшаве в субботу, что белорусские власти вынудили ее покинуть страну.

По словам Ковальковой, ее заставили лечь на пол автомобиля спецслужб, который привез ее к границе, где ее отпустили. Ей удалось сесть в польский автобус после того, как водитель узнал ее.

«Все произошедшее за последние дни и недели я считаю пыткой. Они несколько раз грозили мне длительным содержанием под стражей», – сказала Ковалькова.