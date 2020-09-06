Норвежский принц Сверре Магнус прошел обряд конфирмации в церкви Аскера

06.09.2020, 17:05, Разное

Вчера 14-летний Сверре Магнус, младший ребенок наследного принца Норвегии Кокона и его супруги Метте-Магрит прошел через процедуру конфирмации. Через этот обряд приема в церковную общину вместе с мальчиком прошли еще 9 молодых людей, и все они смогли пригласить шестнадцать гостей. Такое ограничение по количеству участников события — а также совмещение нескольких церемоний в одну большую — были введены в связи с глобальной пандемией коронавируса.

Поддержать Сверре Магнуса в этот важный для него день пришли родители, сестра Ингрид, которая в 2019 году уже проходила через это же обряд, бабушка, королева Соня, и другие родственники. После церемонии в церкви Аскара семейство отметило радостное событие в королевской резиденции Скаугуме.

Сверре Магнус (крайний справа)

Сверре Магнус с родителями и сестрой Ингрид

Не обошлось в этот день и без подарков для виновника торжества. Так, от сортира принц получил каноэ с веслами и спасательный жилет. От правительства Норвегии ему досталась картина авторства Мортен Анденеса. А от муниципалитета Аскер — другое произведение искусства, уже авторства Магне Фурухольмена. Верховный суд наградил мальчика доской для серфинга и книгу о Верховном суде. А церковь Норвегии — Библию в новом издании от 2011 года. Губернаторы же страны подарили принцу спальный мешок и прочие принадлежности для туризма.

Королева Соня Сверре Магнус во время празднования Сверре с сестрой Ингрид, братом Мариусом и родителями

Напоминаем, что принц Сверре Магнус родился 3 декабря 2005 года в Осло. При рождении мальчик получил титул принца Норвегии. Сверре занимает третье место в линии наследования престола Норвегии: после своего отца — наследного принца Хокона, и старшей сестры, — принцессы Ингрид.