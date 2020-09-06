Минэнерго США планирует доставить атомный реактор на Луну

06.09.2020, 16:53, Разное

Минэнерго США, при сотрудничестве с NASA, планирует к 2027 году доставить компактный атомный реактор на Луну. Он послужит основным источником энергии для модулей базы с людьми и всего научного оборудования.

В NASA отметили, что уже в конце сентября или в начале октября появится официальный запрос от Минэнерго США, в котором опубликуют требования для будущего проекта. До 2021 года будет выбрана наиболее перспективная компания, инженеры которой и займутся созданием атомного реактора для лунной базы. От источника энергии требуется мощность не меньше 10 кВт и работа на низкообогащённом уране, так как высокообогащенное топливо вызывает сомнения в плане безопасности при транспортировке и работе в сложных условиях.

Главной причиной для создания нового атомного реактора стали особенности самого спутника. Использование солнечных батарей малоэффективно, так как на Луне ночь длится две недели. Именно поэтому Минэнерго США и NASA с 2015 года занимаются проектом по созданию опытного образца атомного реактора Kilopower. Его мощность – всего 1 кВт, и он уже успешно прошёл первые испытания в 2018 году.