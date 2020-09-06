Астрофизик из NASA допустила возможность путешествий во времени

06.09.2020, 16:53, Разное

Астрофизик из NASA Луиза Риофрио предположила возможность беспрепятственных путешествий во времени. Исходя из её теории, непостоянная скорость света позволит человеку будущего перемещаться в другое время.

В основу её теории легли наблюдения за атомными часами на МКС, которые измеряют скорость перемещения лазерного луча в пространстве. Помимо этого, астрофизик детально изучила показания приборов, установленных на поверхности Луны ещё во время программы «Аполлон». Результаты доказывают, что скорость света не является постоянной величиной и может меняться. Это же объясняет, почему с Земли невозможно точно определить скорость вращения Луны и результаты всегда немного отличаются друг от друга.

Несмотря на имеющуюся теорию, эксперт пока не знает, как именно человечество сможет путешествовать во времени. Всё дело в ограниченности современной науки и отсутствии у учёных точного определения времени как такового. Противники же этой теории отметили, что существование машины времени невозможно, а даже если её удастся создать, то любое перемещение непременно приведёт к гибели объекта.