Ученые определили необычный способ продления срока жизни

06.09.2020, 16:53, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили факторы, влияющие на возможное увеличение срока жизни человека. Выяснилось, что на физиологическое долголетие немалым образом влияют определенные психологические установки.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Университетский колледж Лондона (Великобритания), стала гипотеза о том, что на продолжительность жизни человека в большой степени влияет не только приверженность к правильному питанию и физической активности, но и его внутреннее психологическое самоощущение. В ходе научной работы были проанализированы данные большой группы британцев – около 6,5 тысячи человек, возраст которых составил 52 года и старше. Перед началом исследования специалисты разделили всех участников на три группы. В первую вошли исследуемые, ощущаемый “психологический” возраст которых был близок к физиологическому – на пару лет моложе или на год старше. Вторая группа включала в себя представителей, чувствовавших себя старше своего хронологического возраста более, чем на год. В третью же попали те, кто ощущал себя моложе на три года и более. Затем исследователи провели анализ динамики здоровья, который показал: наиболее высокий риск летального исхода (24,6%) – у представителей второй группы. У других участников вероятность наступления смерти была соответственно ниже: 18,5% в первой группе и 14,3% – в третьей. Об этом пишет Express.

Теория британских ученых о важности “психологического настроя” была подтверждена их коллегами из Южной Кореи. Так, ученые, представляющие Сеульский государственный университет, привлекли добровольцев в возрастном диапазоне от 59 до 84 лет к МРТ-сканированию мозга. В результате медицинское тестирование показало, что люди, ощущающие себя моложе своих лет, имеют соответственно ряд структурных характеристик более молодого мозга. К тому же представители такой группы участников демонстрировали более высокий уровень результатов в ходе тестов на память.