 

Лавров и Вучич подтвердили дружбу РФ и Сербии

06.09.2020, 16:48, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич во время телефонного разговора подтвердили дружеские отношения двух стран после соглашения Сербии по Косово в США и инцидента с постом Захаровой.

«Собеседники констатировали, что отношения Сербии и РФ искренне дружеские. Они также подтвердили решимость продолжить работу над осуществлением всех совместных проектов, как и взаимную поддержку на международной сцене», – сообщила администрация Вучича, передает ТАСС.

Ранее в пятницу представитель Белого дома Джадд Дир сообщал, что Сербия и непризнанное Косово смогли прийти к договоренностям о нормализации отношений в сфере экономики.

Делегации Сербии и Косова договорились с США об инвестициях на сумму в 13 млрд долларов для развития совместных проектов Белграда и Приштины.

Позже в интернете распространилась фотография, сделанная в ходе визита, на которой сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала Мария Захарова. Президент Сербии остро отреагировал на пост Захаровой, указав на «примитивизм и невоспитанность».



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