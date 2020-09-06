 

В США допустили поражение Байдена на выборах из-за вмешательства России

06.09.2020, 16:48, Новости дня

Кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис допустила поражение партии демократов на выборах из-за приписываемого РФ вмешательства в избирательный процесс.

«Я считаю, что в выборы 2020 года будет иностранное вмешательство и что РФ будет в первых рядах», – сказала Харрис в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС.

На вопрос о том, может ли это стоить ей и Байдену победы, она ответила: «Теоретически, конечно, да».

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ и Китай «планируют вмешаться» в выборы президента Соединенных Штатов.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой президента Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.



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