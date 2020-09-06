Индия стала второй в мире по количеству выявленных случаев COVID-19

06.09.2020, 16:40, Новости дня

Индия вышла на второе место в мире по количество выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные 6 сентября.

Ранее на втором месте находилась Бразилия. Сейчас у нее 4 092 832 случая COVID-19. В то же время у Индии их 4 113 811.

На первом месте остаются США, в этой стране зафиксировано 6 144 138 случаев заболевания.

В пятерку стран с наибольшим числом больных входят также Россия (1 020 310) и Перу (676 848).

За последние сутки, по данным ВОЗ, в мире выявили почти 259 больных с COVID-19. Общее число случаев коронавирусной инфекции достигло в мире 26 726 982, умерли 876 152 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.