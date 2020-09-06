 

Индия стала второй в мире по количеству выявленных случаев COVID-19

06.09.2020, 16:40, Новости дня

Индия вышла на второе место в мире по количество выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные 6 сентября.

Ранее на втором месте находилась Бразилия. Сейчас у нее 4 092 832 случая COVID-19. В то же время у Индии их 4 113 811.

На первом месте остаются США, в этой стране зафиксировано 6 144 138 случаев заболевания.

В пятерку стран с наибольшим числом больных входят также Россия (1 020 310) и Перу (676 848).

За последние сутки, по данным ВОЗ, в мире выявили почти 259 больных с COVID-19. Общее число случаев коронавирусной инфекции достигло в мире 26 726 982, умерли 876 152 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Шведский эксперт рассказал о двух белорусских сценариях — кровавом и мирном

24.07 / Дегтярев проверил готовность школ Хабаровского края к новому учебному году

24.07 / Трамп заявил о снижении значения торговой сделки с Китаем для США

22.07 / Послы ЕС согласовали санкции против РФ и Китая за «кибератаки»

21.07 / Луцкого террориста задержали во время штурма

22.07 / Байден заявил, что выбирает кандидата в вице-президенты из четырех чернокожих женщин

25.06 / Ситуация с коронавирусом вновь обострилась в США

20.08 / “Сейчас Алексей без сознания”. В команде Навального заявили, что его отравили

25.08 / Жильцам аварийных домов в Архангельске вручили ключи от новых квартир

15.07 / В РФ придумали способ борьбы с неплательщиками алиментов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска